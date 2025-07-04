每天多一倍時間！土地婆高效時間管理全公開：做到這「五件事情」

身為自詡「時間管理大師」的土地婆麗娜，近日在短影音中分享自己怎麼靠五個方法，讓原本忙亂的生活變得自律又高效，每天的時間直接多出一倍。

第一招是「四分格法」

重要 不重要 緊急 1 2 不緊急 3 4

她說「個人會分為重要不重要、緊急不緊急。重要又很緊急的事情一定是擺第一個，不是很重要但很急就趕快解決；很重要但不是很緊急，可以稍微擺後面，好好思考；不緊急也不重要的，則可以往後排。」

第二招：就是「列出待辦清單」

她強調：「先把手上的事情盤點一下，盤點完事情就是列你的 to do list。像我個人是用 TimeTree，非常的好用。我會習慣在每天睡前盤點一下，明天要問哪些事情一定要做，事情真的很滿再來做安排。」

「把你的事情流程化之後，可以設計一些表格，讓大家處理同樣一件事情時有一個依據。複雜的事情簡單化，簡單的事情規模化！」

她舉例自己：「譬如說我禮拜一固定就是排開會，二三四就是固定我開片的時間。之後你在約的時候就會非常有邏輯，那你的腦袋在轉換的時候，就比較不會耗費行李。」

最後一招：「安排休息時間」

她坦言：「這一點我至今都還在學習，就是一定要把休息時間排進去。中間沒有空腦休息的時候，第一件事情一旦delay，後面二三四件事情全部都 delay，一整天的事情都沒有做完，會讓自己更沮喪。所以一定要把休息時間排進去，才有助於你更高效而且有品質的做事。」

麗娜最後表示，做完這五件事情之後，她從一個行程繁雜、容易混亂的人，變成現在能維持自律與高效率的人。

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