遺產還在戶頭、水電繼續扣？律師揭銀行實務：別任意動用亡者資產

蘇家宏律師在短影音中回應網友詢問「存款一直沒有人提領，已經辦理完稅證明了，留在亡者的戶頭裡，繼續扣水電費可以嗎？」

蘇家宏指出，這屬於銀行實務的操作問題。

如果原本的銀行帳戶還沒有關掉，當然是可以繼續扣繳水電費；但如果銀行知道、或者申報這個帳戶的持有人已經過世，能不能繼續扣就變成一個問題。

他提到，實務上有些銀行會直接關掉帳戶，那麼這時候就不能再扣、也不能進出。有的銀行則是帳戶可以進帳但不能出帳。

蘇家宏表示，他不建議用這種方式處理，還是建議通過合法程序把帳戶狀態變更會比較妥當。

這其中涉及各家銀行細節扣繳的問題，總之依照正規程序來辦會比較安全。

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