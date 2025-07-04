快訊

黃金詐騙釀五口亡…銀行員曝手法 他1周擋下700萬「最近多到難以想像」

準「丹娜絲」恐轉中颱不排除登陸 這時間風雨最顯著全台戒備

台幣狂飆民眾瘋買外幣 專家：日圓走升前快把握機會

遺產還在戶頭、水電繼續扣？律師揭銀行實務：別任意動用亡者資產

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
不少家屬關心遺產留在亡者帳戶時，水電、稅費等自動扣款可否繼續。律師提醒，遺產帳戶如未依照程序正式變更，相關資金進出都可能產生法律問題，建議家屬儘速完成帳戶繼承、變更手續，避免後續糾紛。示意圖／123RF
不少家屬關心遺產留在亡者帳戶時，水電、稅費等自動扣款可否繼續。律師提醒，遺產帳戶如未依照程序正式變更，相關資金進出都可能產生法律問題，建議家屬儘速完成帳戶繼承、變更手續，避免後續糾紛。示意圖／123RF

蘇家宏律師在短影音中回應網友詢問「存款一直沒有人提領，已經辦理完稅證明了，留在亡者的戶頭裡，繼續扣水電費可以嗎？」

蘇家宏指出，這屬於銀行實務的操作問題。

如果原本的銀行帳戶還沒有關掉，當然是可以繼續扣繳水電費；但如果銀行知道、或者申報這個帳戶的持有人已經過世，能不能繼續扣就變成一個問題。

他提到，實務上有些銀行會直接關掉帳戶，那麼這時候就不能再扣、也不能進出。有的銀行則是帳戶可以進帳但不能出帳。

蘇家宏表示，他不建議用這種方式處理，還是建議通過合法程序把帳戶狀態變更會比較妥當。

這其中涉及各家銀行細節扣繳的問題，總之依照正規程序來辦會比較安全。

◎本文內容已獲 蘇家宏律師 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

水電 過世 遺產

延伸閱讀

收信準備…川普最快明天通知各國「想做生意先繳關稅」！ 網：放榜囉

川普猛攻怎麼辦？鮑爾「四大守則」扛壓力…聯準會主席的冷靜應對策略曝光

「軍人吃飯要打折」經濟部要求惹火餐飲業！網轟：全民做功德時代來了

日圓換匯0.19字頭真的來了！網：用「滿手日幣」見證奇蹟

相關新聞

遺產還在戶頭、水電繼續扣？律師揭銀行實務：別任意動用亡者資產

蘇家宏律師在短影音中回應網友詢問「存款一直沒有人提領，已經辦理完稅證明了，留在亡者的戶頭裡，繼續扣水電費可以嗎？」 蘇家宏指出，這屬於銀行實務的操作問題。 如果原本的銀行帳戶還沒有關掉，當然是

問「日幣換太多怎麼辦」？神回覆笑翻：送我！要不買吉伊卡哇

日圓暴跌引發換匯熱潮，不少民眾趁低點「歐印」日幣，卻也有網友開始焦慮手上的日圓用不完該怎麼辦。有PTT網友發文直問：「如果失心瘋換了一大堆日圓要怎麼辦？」立刻引來板上熱烈討論，留言五花八門。 許

日圓換匯0.19字頭真的來了！網：用「滿手日幣」見證奇蹟

日圓兌新台幣匯率今早再創新低，台灣銀行現鈔匯率一度來到0.1902，不少民眾搶在低點換匯，帶動全台各大銀行APP塞爆、討論區火熱。 網友們紛紛在PTT分享自己的換匯價，直呼「真的換到0.19了」

「黃金代購詐騙」導致全家輕生！專家：合法只有3管道正確觀念看這2人

最近豐原傳出黃金代購詐騙案，全家輕生的新聞。 編輯推薦豐原五口命案 曾向議員求助透露「我們全家被詐騙了」 基本上合法投資管道只有： 1.至合法券商開戶買賣股票、ETF 2.至合法銀行開

從財報展望 發掘下半年美股亮點

2025年迄今市場劇烈震盪，關稅議題成為左右走勢的主調，期間隨著關稅談判逐步推進，市場情緒回升，加上川普力推「大而美法案」、AI熱潮持續延燒，支撐美股...

公司找員工要「即戰力」…不斷訓練新人卻為其他企業所用 他揭招募敗因

多數的「工作說明書」或是「職缺說明」都只有對一般性條件提出要求。例如：年齡…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。