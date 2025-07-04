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問「日幣換太多怎麼辦」？神回覆笑翻：送我！要不買吉伊卡哇

聯合新聞網／ 綜合報導
日圓匯率創新低，許多網友瘋狂換匯後開始苦惱怎麼用手上的大量日幣，從投資基金、買日本房地產、日旅大血拼到乾脆「送朋友」都成熱門話題。記者徐白櫻／攝影
日圓匯率創新低，許多網友瘋狂換匯後開始苦惱怎麼用手上的大量日幣，從投資基金、買日本房地產、日旅大血拼到乾脆「送朋友」都成熱門話題。記者徐白櫻／攝影

日圓暴跌引發換匯熱潮，不少民眾趁低點「歐印」日幣，卻也有網友開始焦慮手上的日圓用不完該怎麼辦。有PTT網友發文直問：「如果失心瘋換了一大堆日圓要怎麼辦？」立刻引來板上熱烈討論，留言五花八門。

許多人一派輕鬆「可以匯給我」、「送我」、「發錢啊！」也有人認真建議，「買用日幣計價還沒漲價的東西」、「去日本置產」、「大久保公園」、「買商辦、買飯店」。還有網友自嘲「我一路下來換了32萬日幣，算小資吧」，「發現竟然有90萬日幣…傻眼」。

投資派也不缺席，主張「買配息基金啊，買了8個月還有小賺」、「找一支有配息的買，玉山定期定額不用手續費」、「花掉不會嗎」。更有網友發揮創意：「年滿18歲存款日幣3000萬可以申請日本富人簽證」、「買日本限定版吉伊卡哇」。

另一方面，部分網友則酸度滿分「換回來啊」、「捐掉」、「送我」、「拿去日本援助失學少女」、「關日旅版什麼事」。也有人提醒，「未來有一天回到3字頭的時候換回來啊」、「無限攤平」。

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