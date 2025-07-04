日圓換匯0.19字頭真的來了！網：用「滿手日幣」見證奇蹟
日圓兌新台幣匯率今早再創新低，台灣銀行現鈔匯率一度來到0.1902，不少民眾搶在低點換匯，帶動全台各大銀行APP塞爆、討論區火熱。
網友們紛紛在PTT分享自己的換匯價，直呼「真的換到0.19了」、「見證奇蹟的時刻」。
多位網友分享，中信、玉山、國泰、台新等銀行優惠匯率陸續出現0.199、0.1997等字頭，甚至有人表示「換上百萬了」、「滿手日幣」，也有人開玩笑說「坐等0.18」、「要見證了嗎」。不過也有網友提醒，「跌到這個價位要開始反彈不奇怪」，建議換匯要謹慎分批。
討論區內還有人分享各家銀行現金領取與手續費細節，直言「國泰app掛掉了」、「玉山死守0.2」，顯示這波換匯熱潮席捲全台。
部分網友表示平均成本已經攤平到0.203、0.209，對於新低匯率感到欣慰。
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