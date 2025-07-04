「黃金代購詐騙」導致全家輕生！專家：合法只有3管道正確觀念看這2人
基本上合法投資管道只有：
1.至合法券商開戶買賣股票、ETF
2.至合法銀行開戶買賣外幣、共同基金、黃金存摺
3.至基富通開戶買賣共同基金
除此之外，其他管道什麼網路平台、手機APP、親友推薦、通訊群組、私下代操、虛擬貨幣、報明牌的，99.99%都是詐騙，一律視為詐騙，一概不碰。
正確的投資觀念只有：
1.華倫.巴菲特的價值成長主動投資法
2.約翰.柏格的被動指數投資法
除此之外，其他人無論說得再舌燦蓮花，報酬再高、風險再小，一律不信，一概不聽。
能做到這兩點，就可以遠離被投資詐騙。
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