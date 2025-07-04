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「黃金代購詐騙」導致全家輕生！專家：合法只有3管道正確觀念看這2人

聯合新聞網／ 投資者日記
豐原黃金代購詐騙案再添悲劇，專家提醒，投資理財務必選擇合法管道，網路群組、私下推薦高報酬等多為詐騙陷阱。堅守開戶至合法券商、銀行及知名基金平台，才能有效遠離投資詐騙風險。圖／民眾提供
豐原黃金代購詐騙案再添悲劇，專家提醒，投資理財務必選擇合法管道，網路群組、私下推薦高報酬等多為詐騙陷阱。堅守開戶至合法券商、銀行及知名基金平台，才能有效遠離投資詐騙風險。圖／民眾提供

最近豐原傳出黃金代購詐騙案，全家輕生的新聞。

編輯推薦

基本上合法投資管道只有：

1.至合法券商開戶買賣股票、ETF

2.至合法銀行開戶買賣外幣、共同基金、黃金存摺

3.至基富通開戶買賣共同基金

除此之外，其他管道什麼網路平台、手機APP、親友推薦、通訊群組、私下代操、虛擬貨幣、報明牌的，99.99%都是詐騙，一律視為詐騙，一概不碰。

正確的投資觀念只有：

1.華倫.巴菲特的價值成長主動投資法

2.約翰.柏格的被動指數投資法

除此之外，其他人無論說得再舌燦蓮花，報酬再高、風險再小，一律不信，一概不聽。

能做到這兩點，就可以遠離被投資詐騙。

◎本文內容已獲 投資者日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 巴菲特 虛擬貨幣 詐騙 豐原 黃金

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