從財報展望 發掘下半年美股亮點

2025年迄今市場劇烈震盪，關稅議題成為左右走勢的主調，期間隨著關稅談判逐步推進，市場情緒回升，加上川普力推「大而美法案」、AI熱潮持續延燒，支撐美股在上半年逆轉跌勢收紅，其中史坦普500指數、那斯達克指數、費城半導體指數更有雙位數漲幅。富蘭克林證券投顧表示，時序進入下半年，持續留心川普政策影響的同時，即將開跑的第二季財報成績單，不啻為投資人尋找亮點的重要指標之一。

彭博數據(取自7/1)統計，七月將有六成、約301家史坦普500企業公布財報，八月則還有35%、約175家；另Factset(6/27)的資料顯示，第二季史坦普500企業獲利預計成長5%，低於第一季的13.3%，但進一步觀察各類股表現，可發現像是通訊服務在第二季的獲利成長就有29.4%，科技16.6%、公用事業5.2%，均優於整體史坦普500指數，不過也有獲利呈現衰退的族群，包括能源萎縮幅度就將近26%、消費耐久財、原物料、民生消費則各有3%上下的負成長。

而Factset(6/27)調查也透露，史坦普500企業全年度獲利可望成長9.1%，中長線題材與行情皆備的科技、通訊服務仍保有雙位數增長，醫療保健的獲利也擁有迷人的成長空間，達14%。此外逐季來看，第二季至第四季期間的營收與企業獲利有機會維持穩健向上力道，顯示美國企業財務表現具有韌性。

就下半年而言，關稅這項最主要的影響因子仍在，不過富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，川普政府正積極重塑全球經濟格局，經理團隊預料關稅最終結果可能不會如外界所擔心的嚴重，建議投資人能更關注川普2.0政策帶來的潛在長期結構性利益，包含削減開支與降低赤字、全球貿易再平衡、稅改、放鬆監管等面向。富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修．席歐帕則認為，關稅對硬體、半導體的影響較為顯著，將促使供應鏈的重組或製造業回流，卻也恐因此提高生產成本、打擊需求。

透過謹慎選股有機會繼續參與美股成長性，兩位經理人皆看好AI前景，葛蘭．包爾表示，近期的市場波動為長期投資者創造能以更具吸引力的估值來持有高成長、優質公司的絕佳機會，科技、AI相關領域的投資具有吸引力，相信AI可在未來十年改變許多產業。馬修．席歐帕進一步聚焦分析，「AI代理」將成為引領這一時代的主角，投資人陸續可望在各行各業看到AI代理，實體AI雖較遙遠但進展快速，機器人技術、自動駕駛等領域將看到更多發展。