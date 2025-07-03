金價2026年Q2上看4,200美元！黃金受追捧且前景看漲 長期布局成效佳

2025上半年市場經歷了川普關稅、地緣政治衝突等重大事件，每個都刺激投資人湧入黃金避險，金價一路從年初的每盎司2,600美元左右上漲至最高達到3,500美元，展望下半年，在川普關稅不確定性仍存、經濟放緩隱憂、地緣政治情勢持續緊張下，再加上投資人與央行們愈來愈重視資產多元化，黃金可望持續受到追捧，對於金礦股而言，高金價能顯著增強財務表現，使投資金礦股為主的黃金基金同步受惠，在投資組合中增加黃金基金也有助分散風險。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，持續看到黃金在貿易中的應用日益增加的現象，這可能推動金價持續走揚，黃金本身還是一種硬資產，不受任何一個國家或金融體系的束縛，這在當前的地緣政治環境下具有越來越大的吸引力，此外，由於黃金、金礦股與更廣泛的股市的相關性較低，故能在多元化投資組合中發揮重要作用，並推動差異化表現，特別是在不確定性增加的時期。

官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）日前針對全球75家央行的調查顯示，32%央行預計在未來一至二年增持黃金，更長期來看，40%央行考慮在未來十年增持黃金，而70%央行認為美國政治環境使其不願投資美元，是一年前的兩倍多，調查還發現歐元、人民幣最可能從儲備資產多元化趨勢中受益。法國興業銀行（6月20日）也直指，在各國央行持續增持黃金、推動「去美元化」的背景下，2025年第4季起金價上漲動能將加速，並持續至2026上半年，進入主升段，金價最早可能在2026年第2季站上4,200美元，這也是目前市場最高預測。

富蘭克林黃金基金成立於1969年，至今已有56年歷史，期間經歷了兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件而仍屹立不搖，經理人史蒂芬‧蘭德自1999年開始操盤，在金礦股領域的投資經驗豐富，近八成持股屬於中小型金礦股，相較大型金礦股，除更具爆發力外還具有併購題材加持，並採取多元布局策略以避開單一金礦股的風險，藉以維持長期穩健的績效報酬。

富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化等因素支持下，金價表現穩健，即使出現回檔，預計下方也有強力支撐，長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境仍有利黃金，金礦股也可望同步受惠高金價，近期營運現金流量、股東權益報酬率等指標已顯著提升，預計未來還將保持強勁，再加上金礦股估值仍偏低，尚未受到市場關注，金礦股有望落後補漲，然因黃金基金波動度大，建議投資人可採定期定額方式長期投資。