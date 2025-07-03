科技股領漲美股再攀新高 美股基金、ETF績效高歌

美股由科技股領軍再攀新高，美國股票型基金及ETF近月績效也同步高歌。投信法人表示，市場風險情緒回穩，資金回歸積極型資產，預期美股及AI仍是全球股市及產業布局重心，可透過主動式操作的美股基金或聚焦成長題材的市值型ETF，掌握美股大盤及各產業投資機會。

據統計，上周整體股票型ETF淨流入254億美元，美股就占近半比例達101億美元。受惠資金流入，理柏資訊統計，投信發行的美國股票型基金包括瀚亞美國高科技、復華美國新星、群益美國新創亮點、聯博美國成長入息等基金近一個月漲幅逾5%優於美股大盤；ETF部分則是以復華S&P500成長（00924）台新標普科技精選（009807）、表現較為突出。

以伊停火、美國聯準會降息預期及AI熱潮激勵美股「績」昂，美股七巨頭當中，輝達、Meta、微軟近期股價相繼創下新高，僅特斯拉表現相對弱勢。復華美國新星基金經理人蔡佩珊表示，美國聯準會部分成員轉偏鴿態度、市場對AI發展樂觀，驅動美股走揚，預期關稅影響最壞情形已過，將採中性略偏多持股並以資訊科技類股為布局主軸。