布蘭特油走勢呈現倒V型快速回跌 地緣風險未有效擺脫壓力

FXTM富拓特約分析師陳文操表示，布蘭特油近日走勢呈現「倒V型」快速回跌，短暫沖高後迅速回吐漲幅。雖然行情明顯受到地緣事件影響驅動，但從技術面來看，走勢依然具備可供研判的依據。中期格局看，地緣風險激發的短暫攻勢未能有效擺脫連接去年和今年高點的中期壓力。

目前價格甚至略低於以色列與伊朗衝突升溫前的水準。不過值得留意的是，布蘭特油目前仍守穩在自5月中旬以來短期升勢的趨勢線之上。接下來，能否收復去年低點，將成為市場重回穩定格局的重要觀察指標。與此同時，震盪指標傳遞出「漲勢承壓」的盤面語言：MACD在零軸上方高位死叉；RSI已從超買線上方快速潰退至弱勢區。

在外界擔憂德黑蘭可能封鎖全球石油與天然氣運輸要道的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），進而衝擊全球供應之際，以色列與伊朗卻「意外」達成停火協議。繼上周一（6月23日）美國原油與布蘭特原油雙雙出現兩位數百分比的重挫後，上周二兩大油價指標再度下跌6%。至此，價格回跌至幾周前以色列發動大規模軍事行動前的水準。儘管其後雙方仍偶有零星的飛彈交火，但美國總統川普的「停火宣言」似已發揮實質效力。

陳文操表示，中東地緣政治風險對於油價的干擾迅速降溫，這一波快速修正顯示，市場參與者已大幅下調對中東局勢升級的風險溢價。究竟是什麼關鍵因素，讓油市情勢出現如此劇烈的逆轉？消息人士指出，甚至連美國財政部和主要負責對伊制裁的官員對此聲明內容也感到驚訝。此舉似乎意味著，川普可能是在地緣政治策略與貿易談判之間建立新的交換條件—藉由調停中東局勢，以換取戰略貿易利益。

陳文操指出，作為全球最大石油出口國，沙烏地阿拉伯每日約產出約900萬桶原油，供應全球約十分之一的總需求。為因應地緣政治風險，該國已規劃繞過荷姆茲海峽的替代運輸路線，連接波斯灣和西部紅海港口城市延布。目前該管線的運能達每日500萬桶，未來可能進一步擴充至700萬桶。另一中東產油大國阿拉伯聯合大公國（UAE），每日原油產能達330萬桶，也已建設一條日輸量150萬桶的管道，將國內陸上油田與荷姆茲海峽以東的富查伊拉港相連。

此外，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與伊朗等，分別在亞洲與歐洲多地設有石油存儲設施，確保即使發生短暫供應中斷，也能穩定供應客戶。

隨著科技進步，能源市場資訊透明度大幅提升，投資者可透過衛星船舶追蹤、空拍圖像等手段，即時掌握油氣生產、運輸、儲存與提煉等環節動態，精確跟蹤油氣的生產運輸。

市場對中東地緣政治風險的抗壓性逐步提升，其中一大關鍵因素在於中東在全球能源供應鏈的比重已明顯下滑。近年來，包括美國、巴西、蓋亞那、加拿大，甚至中國大陸等新興產油地區的產量持續增加。根據國際能源署（IEA）統計，由於美國頁岩油供應大幅成長，OPEC在全球石油供應中的占比，已從1970年代的逾五成，降至2023年的僅33%。

陳文操認為，綜合來看，以伊戰爭進一步印證中東局勢與全球能源價格之間的連動關係已經出現結構性鬆動，甚至可能是長期趨勢。雖然地緣政治風險仍可能不時升溫，但中東事件對油價帶來類似過往劇烈波動的可能性，正在顯著下降。

陳文操表示，在中東衝突爆發之前，全球石油市場就已處於供應逐步回升的狀態。OPEC+早前已同意自7月起每日增產41萬桶。此外，多個產油國近期也相繼上調產能預估。哈薩克斯坦國家石油天然氣公司（Kaz Munay Gaz）已將該國最大油田Tengiz的全年產量預期，從原先的3,480萬噸上調至3,570萬噸；蓋亞那方面，由埃克森美孚（ExxonMobil）營的產油設施產量也在增加，從4月的日產61.1萬桶增至5月的66.7萬桶。

根據諮詢機構 Third Bridge Capital 分析，即便發生地緣衝突導致的產能短暫中斷，OPEC+仍保有至少每日250萬桶的閒置產能，可作為應急補位。市場亦傳出，美國政府其實早在以伊衝突前數周前，便開始石油供應的應變討論。方案選項包括釋放國家應急儲備、減免擁有聯邦土地開採權企業的權利金，甚至由動用1950年《國防生產法》特別授權，強制美國公司增加石油供應。