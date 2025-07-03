公司找員工要「即戰力」…不斷訓練新人卻為其他企業所用 他揭招募敗因

多數的「工作說明書」或是「職缺說明」都只有對一般性條件提出要求。

例如：年齡、性別、學歷、專業技能、工作經驗⋯⋯卻鮮少針對工作該具備的人格特質做說明，或揭露企業的核心價值與文化讓應徵者理解，更不一定會優先錄用擁有相同價值觀的應徵者。

本文出自《實戰高效主管學》 簡單地說，多數企業的招募都偏重在執行工作的能力與經驗層面，希望能夠找到所謂「即戰力」，迅速為企業帶來效益。

卻忽略了招募進來的新血是否具有與企業共同成長的潛質，最終形成不斷訓練新人，卻為其他企業所用的窘境。

因此，用人主管要清楚知道，招募目標是要找到最適合這一個職務的人，而不是主觀條件最棒的人。

要找到的是最能融入這個工作且喜歡這份工作的人，而非能力絕對能夠勝任，卻未必能夠久任的人。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)