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「把人找進來、先補足人力缺口再說」 用人主管1大認知敗筆造成團隊負擔

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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追究員工離職的心理層面因素，可以明確地歸類出以下的幾個關鍵：

會造成這樣的認知差異，有很大的可能是因為公司的用人單位在招聘的階段，就沒有確實或誠實載明工作內容與要求。

本文出自《實戰高效主管學》
本文出自《實戰高效主管學》
如果再加上招募過程缺乏有效的過濾，任由用人單位主導，很容易就會因為急於招到人，刻意忽略彼此之間的期望落差。

要解決這樣的問題，就必須從用人單位的主管落實提出「工作說明書」（Job Description，JD）。

HR事先審查JD，並在面試時協助誠實告知應徵者工作內容，才能夠有效防範發生這樣的狀況重複發生。

用人主管應該也要有這樣的認知：「把人找進來、先補足人力缺口再說」，這樣的作法是不能長久的。

人員因為工作內容期望落差而異動頻繁，不僅無助於提升組織的效率，更會降低效能甚至是增加其他團隊成員的負擔。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)

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