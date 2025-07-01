年薪200萬不敢買房！科技業男憂變數 網籲跳脫框架：誰說要繳完

在台灣，「買房」長期被視為人生中不可或缺的重要里程碑，不少人認為，擁有自己的房子才算真正安定、體面，甚至是對家庭的責任。然而，現實卻讓人難以踏出那一步——房價年年攀升，薪資卻原地踏步，讓許多年輕人即便努力存錢，也難以追上房價。近日，一位年約31歲、在台北外商科技公司任職的網友在Dcard發文詢問，「科技業的各位敢買房嗎？」

文中提到，儘管原PO年薪已超過200萬元、手頭有約500萬元的存款與股票，仍然無法下定決心購屋。他表示，不單單只因為房價高不可攀，還對科技業未來的不確定性感到焦慮，坦言「真的不敢保證自己未來30到40年都不會失業」。

這篇貼文引發大量回應，有網友認為，買房是對生活品質的投資，可以買洗衣機、電視、床鋪、沙發、按摩椅等等給自己用，整個家都由自己作主，不必再使用房東提供的家具，「每天下班都活在最舒適的地方，我是覺得非常值得」。但也有不少人持反對意見，認為高額房貸不僅壓力沉重，買房後的各種開銷都是「房貸的分期付款」，相比之下，不如將錢花在旅行或進修上，反而更能提升幸福。

也有網友提供較務實的觀點，指出即便未來真的遇到職涯挫折，房子仍然可以轉售，不用被「一定要繳到完」的想法綁住自己。更有網友徹底跳脫傳統框架，主張「不婚不生快樂一生」，認為若無家庭負擔，根本沒有非買房不可的壓力，直言「那筆錢拿來玩到死都還有剩」。

而部分網友則看好房市長期仍有支撐力，選擇先累積更多自備款、等待時機再入場，以避免在房價高點進場而套牢。也有網友坦言，雖然收入不錯，但一想到動輒上千萬的總價與長達數十年的房貸，仍難安心作出決定。