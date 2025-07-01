高層主管清楚得很但愛裝糊塗！菲女狼：基層員工反而「糊塗中清楚」

你以為他被蒙蔽？其實是揣著清裝糊塗！

前幾天聽盧希鵬老師的演講，他把組織階層講得透徹，我聽起來很有感。

高層主管：清楚中的糊塗 中階主管：清楚中的清楚 基層員工：糊塗中的清楚

簡單一句話，把組織階層說透了。

不是誰比較清楚，是誰有權選擇什麼時候清楚，什麼時候裝糊塗。

高層主管：清楚中的糊塗

你以為他被糊塗被蒙蔽，下面亂成一團他都不處理？

錯。他搞不好清楚得不得了，只是不想、也不需要出手。

亂，是一種控制方式。當人人自掃門前雪，局勢反而穩了。

有些亂象，他默許，因為對他無害；有些人鬧，他放任，因為不構成威脅。

你以為乾隆不知道和珅貪污？

也許正因為知道，所以才讓他繼續當個有用的「貪官」掌握得住，又能做事。

職場亦然：你以為他沒看見，其實你早就在他那張看似無為的棋盤上動過兩步了。

中階主管：清楚中的清楚

要帶人，也要執行公司方向，什麼都得清楚。

越清楚全局，越知道該怎麼做；但也越容易踩到人。

因為你太清楚誰該被調整、哪個流程該改、哪些人其實在摸魚。

但一說破，就是「太機車」、「太難搞」、「沒有同理心」。

清楚是職責，也是原罪。你不裝糊塗，就註定會得罪人。

基層員工：糊塗中的清楚

最需要清楚公司流程制度的人。多數都是知其然，不知其所以然。

為什麼上次那樣做被罵，這次照做又出事？

因為規章是別人訂的，標準是浮動的，解釋權不在你手上。

看似清清楚楚，實際上卻只能模模糊糊。

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