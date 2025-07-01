為什麼你的團隊留不住人？ 實戰高效主管學披露「錢沒給到位之外的事」

為什麼你的團隊留不住人？

我們接到部屬提出離職的時候，第一個直覺反應會是什麼？其實大多數主管，第一個想法都是：要留？或不留？其次才是：為什麼同仁想要離開？

但根據研究統計顯示，當員工正式跟主管提出離職要求後，其中超過七成會依原計畫離開，另外兩成會拖延一段時間，只有不到一成的人會恢復到穩定在原公司服務的狀態。

本文出自《實戰高效主管學》 所以，比起考慮要不要留這一位同仁，更重要的是找出他真正想要離開的原因，釐清這些原因會不會是造成團隊無以為繼的重大影響，同時要立即採取應有的措施改善。

當然，許多主管會面臨的挑戰是，離職同仁大多不願說出離開的真正原因，但是我們千萬不能夠因為這樣，就像是將頭埋進沙土裡的駝鳥一樣，忽視了真正的問題。

因為沒有找出根本的問題，你帶領的團隊會持續不斷重複發生相同的狀況，最後導致整個團隊瓦解。

除了錢沒給到位，還有什麼原因留不住人？

若是人想走你才要加錢給他，你將會面臨的兩難是：組織其他人是否也要一視同仁地加薪？不給的話，可能會變成會吵的孩子有糖吃的不公平現象。

因此，提出離職才做的調薪動作，既危險又未必有效。更應該關注的問題是：除了錢沒給到位之外，究竟員工的心受了什麼委屈？

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)