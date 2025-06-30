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永豐開發「豐信託執事」數位平台 精準提供退休配置

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著臺灣於2025年正式邁入超高齡社會，退休與財務規劃需求日益增加，永豐銀行推出創新信託服務，協助青壯世代及早準備未來。該行表示，旗下「預開型」安養信託產品在2024年受益人數年增超過20％，受益資產總規模更大幅成長123％，反映市場對高齡金融服務的高度關注。

永豐銀行指出，為更貼近民眾需求，率先開發「豐信託執事」數位平台，結合客戶年齡、職業等基本條件，試算退休金目標及資金缺口，並提供對應的信託及資產配置建議。該平台同時結合官方LINE帳號「信LINE所託」，推播帳務異動通知，提升使用者即時掌握資金狀況的便利性與安全感。

在高齡金融人才培育與信託推廣方面，永豐銀行也展現積極作為。目前已培養超過240位員工取得「高齡金融規劃顧問師」或「家族信託規劃顧問師」認證資格，並連續兩屆獲信託公會頒發「顧問師培訓團體獎－臥虎藏龍獎」。此外，永豐銀行亦攜手社福團體、社區大學及媒體舉辦宣導活動，觸及人數近2,000人，將信託觀念帶入社區與日常生活，進而獲頒「信託宣導全心投入獎」。

在資產管理面，永豐銀行近年積極推動集合管理運用帳戶（集管帳戶）服務，整合具有相同投資策略的信託資金，由專業經理團隊依據信託契約進行投資與風險控管。該行並導入大數據演算法與模擬資產配置工具，以穩健的長期投資回報為目標，提升客戶資產運用效率，也因此獲得「集管帳戶績優獎」肯定。

永豐銀行強調，隨著高齡化趨勢加劇，該行將持續投入信託商品與數位服務的創新，提升民眾對退休與長照財務準備的意識，協助不同世代安心面對未來生活挑戰。

退休金 永豐銀行

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