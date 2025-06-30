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下屬私下約好跳槽競業提離職 老闆自責：錢給夠了、為什麼還留不住人？

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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兩週前，Hanson和May在電梯口不期而遇，眼神間帶著一絲不安和訝異，沒想到，這時老闆Ken也走來等電梯，還開口問道：「你們兩個人要一起出去嗎？」

Hanson連忙否認：「沒有啊！我是要去客戶那裡做結案簡報，和May沒有關係。」May則一臉尷尬，似乎覺得Hanson撇得太急了點，靦腆地點了點頭。

本文出自《實戰高效主管學》
本文出自《實戰高效主管學》
事隔兩週，Ken同時收到Hanson和May提出的辭呈，他才豁然驚覺：原來兩人當時是約好了一起去另一家競業面試，取得正式錄取通知後，便雙雙提出離職申請。

自己不僅沒有及時發現，更摸不清頭緒，自己是哪裡做得不對？為什麼團隊成員總是留不住？甚至會互相串聯離開？

只見Ken急忙把Hanson找進辦公室，Hanson一走進來就表態：「老闆，我的層級沒有達到要簽競業限制的標準，我沒有違反公司的規範喔！」

Ken和緩地說：「我不是要質疑你，只是想和你聊一下，為什麼想離開？目前的工作哪裡讓你覺得不好？有沒有我們可以改善的？」

Hanson顯然卸下了心房：「老闆，坦白說，接下來會提離職的應該不只我們兩個，你可能要有心理準備。」

Hanson接著娓娓說出了一連串他想要離開現職的原因，Ken這才發覺：自己並不了解團隊成員心裡的真正想法。

雖然他每次都會花非常長的時間和成員溝通，但回想起來，多數時間都是自己在說，或是同仁提一個問題，他就不厭其煩地重複述說自己的想法與要求，卻沒有真正細問過同仁的看法和期望。

等到團隊成員迎來離職潮，他才發現，他們根本沒有聽進自己的想法，也沒有真正接受。

（本文出自《實戰高效主管學》作者：郭憲誌)

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