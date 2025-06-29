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「出國比國旅便宜」墾丁暑假訂房率慘淡！ 網嗆價格盤子：自然淘汰

聯合新聞網／ 綜合報導
墾丁暑假訂房率不如預期，觀光署署長坦言「補助不是最好方式」，網友則批國旅品質與價格問題才是根源。圖為南灣沙灘／本報資料照
墾丁暑假訂房率不如預期，觀光署署長坦言「補助不是最好方式」，網友則批國旅品質與價格問題才是根源。圖為南灣沙灘／本報資料照

交通部觀光署新任署長陳玉秀上任，被問到墾丁暑假訂房率慘淡、國旅如何拯救時，她回應「補助不是最好方式」，要先了解在地狀況並盤點真實數據。她提到，觀光產業需要實地體驗，紙上談兵無法感受市場，未來也要強化數位轉型掌握即時數據。

對於國旅補助議題，網友意見兩極。有人認為業者價格盤子「補助個鬼，自然淘汰啦」、「倒一倒可以少請很多外勞對社會更健康」；也有人酸「剛上任都嘛這樣講XD」，懷疑說歸說最後還是會補助。

另有網友指出「出國比國旅便宜」，台幣升值後「出國玩比去年便宜」，有人更直言「墾丁太貴沒救」、「狗才去」。

不少留言感嘆台灣觀光結構性問題難解，「沒有內容沒有吸引力」、「先把路修好再來談觀光」。

陳玉秀 觀光署 墾丁 國旅補助 台幣 交通部

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