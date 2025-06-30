爛開始如何得到高品質結果？ 前IBM諮詢總監：製作PPT簡報「四稿來優化」

有了爛開始和短平快，你既願意第一時間就動手做，又願意持續做下去，開頭和過程做減法的問題都解決了，那麼如何保證雖然開頭爛，但結果不爛呢？

方法也很簡單，就是多優化。以寫一個彙報PPT為例，你可以分為四稿來優化。

先按自己已知的內容，寫第一稿粗略的PPT；

補充資料，修改出第二稿；

調整邏輯，輸出第三稿；

美化PPT，輸出第四稿。

本文出自《減法》 開始的第一稿雖然爛，但隨著短平快地輸出第二稿、第三稿，到第四稿完成，你會發現最後輸出的就是一個高品質的PPT。因此，只要抓好下面兩個優化的關鍵，再爛的開始，最終都會優化出一個高品質的結果。

1.明確每一輪的優化目標

優化與重複最大的區別是，優化後會產生比優化前更好的內容。因此，在開始下一輪優化前，需要先明確本輪優化主要有哪些不足。還以做項目總結彙報為例。

你按爛開始的方式，將自己知道的專案情況一口氣先寫出來了，那在做第二稿優化前，就要先明確第一稿有哪些不足，比如，是資料不全？還是邏輯不通？

若是資料不全，那下一輪的主要優化目標就是補充資料；若是邏輯不通，那下一輪的主要優化目標就是調整專案總結彙報稿的邏輯。

2.每一輪的調整要聚焦

用多優化的方法分解任務時，最後一輪優化前的所有輸出其實都不完美，有很多需要修改的地方。特別是前兩輪優化的輸出幾乎可以稱得上千瘡百孔，不忍直視。

所以，在每輪優化時，只要聚焦於本輪優化的主要目標，其他部分哪怕再差都暫時擱置，留待後幾輪再優化，千萬別想著一下子就能得到完美的結果。

比如，第二稿優化的目標是調整邏輯，那優化時就只盯著這個重點，哪怕優化時看到錯別字了，都可以坐視不理。

這樣才能更短平快地完成一輪又一輪的優化，否則無論是完成週期還是完成難度，都可能超出你的預期，讓你喪失完成這輪優化的耐心和自我效能感。

抱著完美開始的心態，很容易產生畏難心理，遲遲不敢開始。

但如果抱著爛開始的心態，你會發現再難的任務，它的第一步開始都很簡單。再佐以短平快和多優化，再爛的開始都能輕鬆做下去，最終優化出高品質的結果。

沒有開始，完美就永遠是鏡中月，水中花；但只要開始了，哪怕再爛，最後都可能得到完美的結果。所以，敢於讓一切從「爛」開始吧！

（本文出自《減法》作者：王世民)