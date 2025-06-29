5%精英都在做的減法工作術 幫助你掌握時間、精力與效能的科學

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聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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爛開始起的頭 如何更好地走下去

透過爛開始，步子邁出去了，但接下來的路該怎麼走呢？萬一開始後，再遇到困難該怎麼辦？你還需要爛開始的絕佳搭檔──短平快來做配合。

所謂短平快，就是將任務分解成一個個週期更短、阻力更小、見效更快的小任務。

短：任務週期短

分解出來的小任務，其完成的週期要小於你保持耐心的時間。如果你保持耐心的時間是兩天，那分解出來的小任務，最長完成週期就不能超過兩天；如果你保持耐心的時間是兩小時，那分解出來的小任務，最長完成週期就不能超過兩小時。

假如你用得慣番茄鐘，那就更好了，標準的番茄鐘的一個週期只有二十五分鐘，再怎麼沒耐心的人，很大機率也能接受這個週期。

平：完成阻力小

分解出來的小任務，除了要符合任務週期短這一要求，還要符合完成阻力小的要求，也就是最多要你跳一跳就能完成，甚至不用跳就能完成。

如果某個小任務讓你產生了阻力過大的感覺，你就可以再進一步分解這個小任務，直至覺得阻力足夠小為止。將任務分解為難度更低的多個小任務後，你就更願意開始做了，因為你的能力完全勝任開頭任務的要求，甚至還能超額完成。

本文出自《減法》
本文出自《減法》
比如，寫專案總結報告時，我不要你寫完了全稿才給我，只要先用思維導圖梳理好大致思路就可以，相較於寫一個完整的項目總結報告，這個開頭的小任務，你是不是更有動力去做？

快：見效快

分解出來的小任務，除了要滿足短和平的要求，還要見效快。最好是一完成，就有即時的表揚或獎勵這樣的正向回饋。

如果在完成前幾個小任務後，你不斷得到正向回饋，是不是就更有自信和動力繼續往下做？哪怕後面的幾個任務遇到了挫折和挑戰，你也不會隨便放棄，而是更願意去挑戰。

這就是著名心理學家亞伯特‧班度拉提出的自我效能感的作用，自我效能感高會讓你很有自信，覺得有能力完成某項任務。

所以，只要反覆體驗過幾次成功，就會覺得自己擅長這類事情，以後即使遇到了問題，也不會認為是自己能力不足，而是會充滿自信地尋求解決方案。

許多遊戲就是利用了短平快的原理讓你沉迷的。

短：每一關所耗費的時長都在你的耐心範圍內，特別是前幾關任務，很快就能完成

平：每一關的難度都在你的能力範圍內，你跳一跳就夠得到；你每取得一個微不足道的進步，系統要嘛給你放音樂、放煙火，要嘛滿屏都是誇獎你的話，比如「你真棒」，要嘛就是雙管齊下，一邊放煙火，一邊誇獎你。

你也可以參照遊戲利用的短平快原理，讓自己沉浸在任務裡。

（本文出自《減法》作者：王世民)

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