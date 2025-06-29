主管說要交專案彙報員工卻犯拖延症 心理學教授：換個說法秒完成

接受了剛剛好的觀念後，就可以開始做了。這時新的問題又來了：遲遲不敢開始做怎麼辦？

就像有一位剛轉型做售前顧問的學員告訴我，即使是很重要的事，他也會遲遲拖著不開始。他說，主管在週一交代了一個很重要的項目，讓他在本週六前務必寫一個售前方案發給客戶。

本文出自《減法》 雖然他知道時間緊、任務重，而且這件事也很重要，但已經週四了，他還是一個字都沒寫。我問他：「你為什麼不寫呢？」

他回答：「這件事實在太難做了，很怕寫不好，影響了項目簽署，因此一想起來就焦慮，沒心情做任何工作，這些天的上班時間主要就是在看新聞、緩解焦慮情緒。」

很多人可能和這位學員一樣，做事總希望有個完美的開頭。越重要的事，越想博個滿堂彩。

好的開頭對做好某事確實有幫助，但比起好的開頭，人的畏難心理對事情成敗的影響反而更大。對一件事的開頭預期得過於完美，反而會讓人產生嚴重的畏難心理，遲遲不敢開始。

那麼如何才能把畏難心理降至最低，立即開始呢？這就是破除完美主義的第二個方法：爛開始。

什麼是爛開始

爛開始背後的原理，是史丹佛大學的心理學家法格教授（Dr. BJ Fogg）提出的一個理解人類行為的模型——法格行為模型（Foggs Behavior Model, FBM），如圖4-1所示。

這個模型指出個體要實施某個行為時，必須具備三個要素：

‧足夠的動機（Motivation） ‧實施這個行為的能力（Ability） ‧實施這個行為的觸發器（Trigger）

如果對於一件事有足夠的動機去做，又有實施這個行為的能力，同時還有各種觸發器推動你，那麼你就會很樂意去做這件事。你之所以一拖再拖，遲遲不敢開始做某些重要的事，主要原因就是你認為自己的能力不足以做好這件事。

比如，主管交代了一項任務，請你寫一份專案彙報，並語重心長地向你強調：「這個彙報很重要，好好寫，三天後給我。」

一想到這個彙報要花三天並且要查很多資料，還要求高品質，你心裡可能就會有一點擔心，然後看著時間一點點流逝，手機玩了好幾個小時，就是拿不出動筆的勇氣。

但如果你覺得自己有足夠能力處理手頭任務，你很快就會動手去做了。如果主管交代任務時換個說法：「關於這個專案的情況，你將自己知道的先寫出來給我，格式不限，內容不限，隨便寫就好！」你一聽，就會馬上拍拍胸脯說：「沒問題，我這就來整理。」

一旦你將最爛的一稿寫出來（其實只要動手寫，得到的結果往往都會比你以為的「爛」好上很多），主管可能會再對你說：「不錯，在這稿的基礎上修改潤色一下，做成PPT。」

這麼一來一往，同樣是三天時間，你不知不覺就完成了一個品質過關的項目彙報，還省去了痛苦的心理建設過程。因此，當產生畏難心理時，最好的方法就是告訴自己「管他呢，先做了再說」，抱著爛開始的心態，你很容易就開始了。

（本文出自《減法》作者：王世民)