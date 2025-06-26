遺產及贈與稅法所稱的「贈與財產」究何所指？2種情形財政部函釋為例外

李永然律師

一、台灣對於贈與財產，法律訂有「贈與稅」課徵的規定

台灣對於「贈與」、「繼承」訂有《遺產及贈與稅法》。因此，生前利用贈與財產給予親人時，須注意「贈與稅」的規定，筆者擬籍本文就相關問題予以剖析。

二、何謂「贈與財產」？

首先贈與人須注意《遺產及贈與稅法》該法中所稱的「贈與財產」究何所指？所謂「贈與」，乃指「財產」所有人以自己的「財產」無償給予他人，經他人允受而生效力的行為。但下列兩種情形財政部函釋認為非屬贈與行為：

(一)夫妻兩願離婚，依離婚協議一方應給付他方財產者，非屬贈與行為，免予課徵贈與稅（財政部89.12.14台財稅字第0890456320號函）。

(二)繼承人於繳清遺產稅後，持憑「遺產稅繳清證明事」辦理遺產之分割登記時，不論繼承人間如何分割遺產，均不課徵贈與稅。繼承人間自行協議分割遺產，於分割遺產時，經協議其中部分繼承人取得較其「應繼分」為多之遺產者，《民法》並未予限制；因之，繼承人取得遺產之多寡，自亦毋庸與其「應繼分」相比較，從而亦不發生繼承人間相互為贈與問題（財政部67.08.08台財稅字第35311號函）。

又「財產」乃指動產、不動產及其他一切有財產價值之權利（《遺產及贈與稅法》第4條第1項）。

本文出自《傳富親人不傳爭訟》

三、何人為贈與稅的納稅義務人？

其次，贈與財產給予他人，如涉及贈與稅之繳納時，究竟何人為贈與稅的納稅義務人？依《遺產及贈與稅法》第7條第1項規定，贈與稅的納稅義務人原則上為「贈與人」；但贈與人如有下列情形之一者，則以「受贈人」為納稅義務人：(一)行蹤不明；(二)逾《遺產及贈與稅法》規定「繳納期限」尚未繳納，且在中華民國境內無財產可供執行；(三)死亡時贈與稅尚未核算。

由上述規定，受贈人接受贈與時，仍須注意避免成為贈與稅的納稅義務人。贈與人欠繳之「贈與稅」，於移逕行政執行署施制執行，執行其所得之數額，仍不足清償債務時，即有《遺產及贈與稅法》第7條第1項第2款規定（財政部86.07.24台財稅字第861905780號函釋）。

四、民眾須注意「視同贈與」的規定

再者，贈與財產固然涉及贈與稅的課徵，但實務上民眾須注意「視同贈與」的規定，由於《遺產及贈與稅法》第5條對於「財產的移動」具有下列各款情形之一者，以「贈與」論，也須依《遺產及贈與稅法》規定，課徵贈與稅：

(一)在請求權時效內無償免除或承擔債務者，其免除或承擔之債務。

(二)以顯著不相當之代價，讓與財產、免除或承擔債務者，其差額部分。

(三)以自己之資金，無償為他人購置財產者，其資金。但該財產為不動產者，其不動產。

(四)因顯著不相當之代價，出資為他人購置財產者，其出資與代價之差額部分。

限制行為能力人或無行為能力人所購置之財產，視為法定代理人或監護人之贈與；但能證明支付之款項屬於購買人所有者，不在此限。

「二親等以內親屬」間財產之買賣。但能提出已支付價款額之確實證明，且該已支付之價款非由出賣人貸與或提供擔保向他人借得者，不在此限。

就上述六種「視同贈與」，筆者礙於篇幅，謹就第六種「以贈與論」予以剖析：

(一)《遺產及贈與稅法》第5條第6款所謂「二親等以內親屬」，係包括「血親」及「姻親」；

(二)《遺產及贈與稅法》第5條第6款但書規定，在二親等間買賣，如能提出「支付價款證明」，即可不適用「以贈與論」的規定，對於「支付價款證明」，並無形式上的限制，凡能提出支付價款的金錢來源及支付憑證，足以證明其買賣行為確屬真實，而非取巧虛構以逃避贈與稅之課徵者，自不應以「贈與」論（財政部62.5.17台財稅字第33670號函）。

五、結語

綜上所述，目前國內財產於生前透過「贈與」方式移轉，則須注意「贈與稅」的問題，而贈與稅還應注意何人為納稅義務人？又如有「以贈與論」情形，宜注意避免，俾免遭到冤枉課稅！

（本文作者為永然聯合法律事務所所長、永然家族傳承法律事務中心創辦人）

（本文出自《傳富親人不傳爭訟》)