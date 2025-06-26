台商捐款給中國大陸古寺修廟 國稅局重罰427萬贈與稅再加計一倍罰鍰

李永然律師

我國《遺產及贈與稅法》第3條規定：「Ⅰ.凡經常居住中華民國境內之中華民國國民，就其在中華民國境內或境外之財產為贈與者，應依本法之規定，課徵贈與稅。

Ⅱ.經常居住中華民國境外之中華民國國民，及非中華民國國民，就其在中華民國境內之財產為贈與者，應依本法之規定，課徵贈與稅。」；所以，一旦涉及財產移轉一定要注意贈與稅的課徵，尤其是「視同贈與」的行為（參見《遺產及贈與稅法》第5條）。

本文出自《傳富親人不傳爭訟》 實務上曾有當事人不小心致遭課徵贈與稅，現舉例如下：

一、因合建分屋而發生的贈與：甲有子女二人A、B，各繼承一筆土地的二分之一，A、B二人與乙建設公司合建，約定各分得房屋五十坪，嗣後房屋建築完成，B僅分得二十坪，A卻得八十坪；即B將自己所得的部分無償移轉三十坪予A，此已構成「贈與」，而遭國稅局補徵贈與稅（註1）。

二、地主合建分得之房子，登記於子女名下而發生的贈與：甲有一筆土地，並有子女二人A、B，甲與乙建設公司合建，甲共分得四間房子，甲將其中的兩間指示乙公司登記於A、B的名下，並於建造完成之後，完成建物所有權登記。

事隔一年，國稅局認為甲涉嫌將自己的房子贈與於子女A、B，已涉及贈與稅，乃進行對甲補徵贈與稅。

前述兩例均與「合建」有關，足見合建也大意不得，凡涉及財產無償移轉時，不得不注意贈與稅的有無，自己如不瞭解時，以請教專家為宜。

三、因將現金捐贈大陸古寺而遭課徵贈與稅：有一林姓台商捐贈約新台幣二千萬的現金予一中國大陸古寺，進行修廟，此一古廟受大陸官方保護及列管，台灣方面之國稅局認為林姓台商的捐贈並不符合「免徵贈與稅的條件」（註2），依法必須課徵427萬元的贈與稅及加計一倍罰鍰（註3），足見是否可以「不計入贈與總額」（參見《遺產及贈與稅法》第20條），還是以事先瞭解清楚並確定為宜；如不瞭解仍應請教專家，俾免因而遭補徵贈與稅及相關處罰！

（本文作者為永然聯合法律事務所所長、永然家族傳承法律事務中心創辦人）

註1：參見胡榮一等著：如何使富者愈富──台灣人的遺贈稅，頁103～109，2004年7月27日一版一刷，眾信企管顧問公司出版。

註2：《遺產及贈與稅法》第20條第1項第3款規定：捐贈依法登記為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業的財產，不計入贈與總額。

註3：參見陳駿為撰：〈財產移轉不當贈與稅上身〉乙文，載民國95年11月29日經濟日報B3版。