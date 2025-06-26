國稅局出招防堵異常保單設計「壽險形式」規避遺產稅 8大態樣疑預謀

李廷鈞地政士

根據筆者執業地政士十多年經驗，發現許多民眾在申報遺產稅時，對於到底被繼承人哪些保單得不計入遺產？到底要不要申報繳納遺產稅？感到困惑。甚至也有很多民眾在投保時，對於自己的保單有哪些在將來會被納入遺產稅不甚了解。

依據我國《遺產及贈與稅法》第16條第9款之規定：「約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助金。」

因此可以得知，屬於「人壽保險」的部分，只要是「要保人與被保險人為同一人，且指定他人為受益人」的情形，在被保險人過世後，保險公司依契約給付予該受益人，該筆保險給付即可不計入遺產總額課稅。

本文出自《傳富親人不傳爭訟》 舉例來說：王先生生前替自己投保壽險新台幣（下同）1000萬元，指定太太為受益人。王先生過世後，保險公司將該筆保險金給付予太太。此筆保險金給付即屬王太太的財產，依法不需列入王先生的遺產範圍課稅。

然而在稅法上，另有所謂的「實質課稅原則」，依據《納稅者權利保護法》第7條第1項及第2項規定：「涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。稅捐稽徵機關認定課徵租稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據。」

由此可知，即便某項安排在形式上看似合法（例如保單設計具備免稅特性），但若其實質目的為規避稅負或逃稅，稅捐機關仍可依實質課稅原則予以重新認定並課稅。

此在實務上，國稅局為防杜藉由「壽險形式」規避遺產稅，國稅局常依「實質課稅原則」，針對「異常保單設計」加以認定並課稅。

以下為常見的八大風險態樣：

一、高齡投保：被保險人於年邁之際投保高額壽險，可能被視為意圖將遺產轉為免稅保險給付。 二、鉅額投保：保險金額遠高於投保人資產或所得能力，引發合理性質疑。 三、密集投保：短時間內投保多張高額保單，可能引發課稅迴避的懷疑。 四、短期投保：距離死亡時間過短（如一年內），且死亡保險給付鉅額，稅務機關可能推定為預謀規避遺產稅。 五、重病投保：於已知身體狀況惡化或臨終前投保，保險契約之有效性與目的可能受質疑。 六、躉繳投保：一次性繳納大筆保費（躉繳），明顯與個人資金規劃落差過大者，易受實質課稅認定。 七、舉債投保：透過貸款繳付高額保費，造成財產移轉的假象。 八、保費大於保險給付：若投保成本遠超過可能理賠金額，形式上無財務利益，但實質上可能是借殼轉移資金。

保單具備以上樣態在判斷上並非一定會被納入遺產課稅，但如具備上述特徵，國稅局得依法要求說明，並可能有部分的保險給付會被納入遺產總額進行課稅。

保單會不會被納入遺產課稅，除了符合現行《遺產及贈與稅法》要保人與被保險人為同一人，並指定他人為受益人的條件外。

更重要的是，納稅義務人也不能忽略「實質課稅原則」所帶來的潛在風險，如果投保行為涉及不合理的資金移轉、短期高額投保、重病投保……等異常的八大樣態，仍有可能被國稅局認定應納入遺產課稅。

因此在投保的同時，除了注意保單理賠的條件和投保的種類外，更重要的是尋求專業法律稅務顧問，才能真正達成財富傳承及節稅雙重效果。

（本文作者為永然地政士聯合事務所總經理、永然法律基金會董事）

（本文出自《傳富親人不傳爭訟》)