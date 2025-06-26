從掌控到激發 「關鍵躍升」教新手主管破解PUA管理陷阱的底層邏輯

在職場中升任主管，往往不只是換個職稱，而是一場從「做事」到「帶人」的關鍵躍升。時報出版全新推出劉潤最新力作《關鍵躍升》，正是為了協助新任管理者完成這段充滿挑戰的轉變旅程，避免落入錯誤的管理心態陷阱。

本書作者劉潤，繼暢銷書《底層邏輯》後，再次以深入淺出的方式，結合理論框架與真實案例，拆解管理的核心本質。他強調，管理的關鍵並非「控制他人」，而是「激發他人」。在轉型為主管的過程中，最常見、卻又最危險的誤區之一，就是掉入所謂的「PUA管理模式」。

書中剖析：「PUA（Pick-Up Artist）本為兩性關係術語，後被引用到職場，形容主管透過打擊員工自尊、剝奪其價值感，進而取得控制權。」表面上看似主管掌握了主導權，但事實上，這樣的管理方式只會讓員工日益失去自主性、創造力與責任感，最終形成「破罐子破摔」的心態，不但消耗團隊士氣，也拖慢組織整體效能。

本文出自《關鍵躍升》 那麼，主管該如何避免走上PUA式管理歧途？《關鍵躍升》提出了更積極正向的「責任躍升」心法，幫助主管從心態上完成升級。

真正高效的管理，來自於員工自發性地把任務當成「自己的事」去完成，主管的任務則是協助員工建立起「三種責任感」：自我責任感、團隊責任感與客戶責任感。

在自我責任感部分，主管需懂得保護並激勵員工的自尊，運用認知協調原理，幫助員工對齊內在認知與行為表現。即便員工出現失誤，也不輕易貼上「你很不負責任」的標籤，而是以「最近遇到什麼事了嗎？這不像你平時的水準」的方式，保留其正向自我認知，引導其主動修正行為。

除了自我責任感，作者更以自身經營顧問公司的實務經驗，分享如何透過集體感謝活動、團隊任務分工設計、共患難的經歷來培養團隊責任感；並透過讓員工直面客戶回饋與批評，強化客戶責任感，使團隊在情感與使命上都與公司價值緊密連結。

《關鍵躍升》不僅是一套完整的新手主管實戰教材，更是一面鏡子，讓每一位管理者檢視自己是否無意中成為了PUA式主管。在管理充滿變數與人性的現場，唯有用尊重與信任搭建起來的責任感，才是激發團隊長期高效運作的最大底層邏輯。

無論是剛升任主管的職場新兵，或是希望優化管理思維的資深領導者，都能在《關鍵躍升》中找到貼近實務、可操作、又極具啟發性的管理心法。

（本文出自《關鍵躍升》作者：劉潤)