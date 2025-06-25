父留遺產1.2億欲給照顧者兒繼承…姐妹海外返台爭產 律師靈活4招弭爭訟

湯皓智顧問

財富傳承，究竟是圓滿家業還是埋下紛爭的種子？以下這個真實案例揭示了當財富遇上突如其來的意外，家庭關係如何因遺產分配而產生裂痕？又如何透過專業規劃師的協助將危機化解？

案例背景

一位父親因心肌梗塞突然過世，生前雖有意預立「遺囑」，卻未能及時完成。父親遺留的財產包括動產約新台幣（下同）8000萬元（股票、現金及保險箱內物品）及不動產五筆，公告現值約4000多萬元。遺產總額約1.2億元，根據現行稅法計算，遺產稅金額達1000萬元。 繼承人包括母親、一個兒子及兩位已婚的姐妹。父親過世後，姐妹從海外返鄉奔喪，母親當時表達希望財產由獨自照顧父母的兒子單獨繼承，並給姐妹一筆現金作為補償。然而，姐妹不同意僅獲現金，主張應依法律規定平均分配，並尋求律師協助主張權益。 這場家庭風暴自此揭開序幕。姐妹拒絕簽署「全體繼承同意書」，家庭內部矛盾不斷加劇。母親一方面擔心財產分配爭議無法平息，另一方面也為籌措遺產稅金，而感到焦頭爛額。

解決方案

因為有之前的紛爭，事後母親透過會計師找到了筆者，筆者傾聽她的顧慮後，針對她的需求提出了一套全面性的遺產規劃方案。

一、遺囑規劃：

筆者首先協助母親與律師共同擬定「遺囑」，明確規定財產分配，將主要不動產留給兒子，同時預留一筆現金作為姐妹的補償。這樣的安排既能避免未來爭議，也能減少法定繼承人之「特留分」的爭議風險。

本文出自《傳富親人不傳爭訟》

二、善用保單：

筆者進一步分析現行法律，建議母親將部分資金轉為「保險」，並指定兒子為保險受益人。如此一來，日後身故時，保險理賠金將不計入遺產，能有效降低「特留分」基數，同時也可作為兒子日後應付特留分補償的現金來源。

三、特留分調整：

經過筆者專業計算，透過調整資產結構，姐妹的特留分從原本的1000萬元降至300萬元。此外，筆者協助母親設定了一份規劃，未來她百年之後，兒子將可獲得總計6000萬元的理賠金，確保了母親的財產能順利傳承而不被爭奪。

四、預留遺產稅源：

筆者特別強調，預留足夠的遺產稅繳納資金，是避免現金不足資產被迫被國稅局抵繳的關鍵。透過保險規劃，只要正確設定要保人、被保險人與受益人，人壽保險金指定受益人即可不受《民法》「特留分」的限制，且不計入遺產範圍。更重要的是，保險理賠金不需等待遺產稅完稅即可直接領取，成為極為即時且有效的繳交遺產稅稅源，讓繼承人不必因現金短缺或繼承同意沒過半數而陷入困境。

結果與反思

在筆者的協助下，母親與兒子終於釋懷。他們感慨地說：「我根本沒想到，原來遺產可以這樣靈活的預先安排，父親如果有事先做好規劃，就不會有那麼大的紛爭。」母親看著我們，眼中透露著滿滿的安心。

雖然財產的主要部分最終留給了兒子，但我們也協助母親以理性且合規的方式，照顧到姐妹的最低保障權益。透過妥善的規劃，不僅避免了更大的法律糾紛，也讓原本緊張的手足關係得以保留一線溫情。

這起案例不僅讓母親體會到專業規劃的重要性，也讓筆者更加深刻地理解到：「財富傳承」不僅是財產的分配，更是情感的延續。透過筆者的專業協助，母親不僅完成了她的財產傳承心願，也盡力維繫了家人間的情誼與尊重。

這就是「傳富子孫卻不留糾紛」的智慧，讓財富成為家族的連結，而不是撕裂的刀刃。

（本文出自《傳富親人不傳爭訟》)