隅田川咖啡在抖音自播銷售找肖戰做代言 10萬份現貨光速售罄

2021年年中，我跟我們的客戶隅田川交流，他們的掛耳咖啡在抖音的自播銷售，一天的銷售流水已經達到10萬元。後來他們請肖戰做代言，官宣當天，提前準備的10萬份現貨、售價188元的肖戰咖啡禮盒在一小時內就銷售一空。

這讓我重新思考，過去的很多經驗是不是還有用。

今天的明星代言已經成為一種變相的行銷通路了，只不過它的交付還是在電商和實體通路，那如果明星開一個專門代言的電商商店，它不就是一個巨大的通路嗎？

本文出自《銷售真相》 當然我不是說線下通路就不重要了，線下通路依然非常重要，而且今天看，那些所謂的新消費品牌在線下通路中勝出的機率並不大。

對某些品類來說，線下通路依然是決勝之地，比如瓶裝飲料。因為飲料的貨值低、易碎、重量大、運輸費用高，所以電商一直就不是飲料的理想銷售通路，飲料的銷售主要還是在線下。

所以今天的品牌要想勝出，通路的建設和競爭至關重要。不僅僅是你有沒有通路能力的問題，還是你能不能快速適應新通路的問題。

如果你沒有通路能力，那事情根本就不可能開始。比如那些具有代加工能力的廠商想做面向消費者的品牌，如果沒有快速適應通路的能力，很可能會死在半路上。

比如從淘寶到微商、自媒體、直播、社區團購的演化，每一次新核心通路的出現，一路上都是舊電商品牌的 「屍骨」。

從工業革命開始，英國用幾百萬產業工人就成為日不落帝國，這個情況早就預示了工業革命後的產能過剩問題。當然，今天這個時代，除了極少數產品，幾乎所有的產能都是過剩的。

當生產不是問題，銷售就是問題了。如果你不具備極強的通路能力，只有一個好產品是不夠的，況且你所謂的好產品，通常也不是不可替代的。

如果你正在準備創業，或者你的企業想轉型，請一定要想好未來的通路如何解決，否則，創業和轉型就只會是一個空想。

如果你今天創造了香奈兒5號香水，那麼請想一想，你的老佛爺百貨在哪裡？

（本文出自《銷售真相：通路和推廣是行銷的核心》作者：小馬宋)