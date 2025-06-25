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AI並不會讓人變笨！菲女狼「選擇才會」：之前也說網路也讓人變笨

聯合新聞網／ 菲女狼
AI不會讓你變笨，但你怎麼用，決定了結果。示意圖／Ingimage
AI不會讓你變笨，但你怎麼用，決定了結果。示意圖／Ingimage

真正讓人變笨的不是AI 是選擇

最近，開始出現越來越多國內外專家警告：AI可能讓人變笨、讓創造力退化，甚至讓大腦懶得思考。

聽起來確實有點可怕。

但老實說，這不是第一次有人對新科技感到恐懼。

你可能還記得...

電視會讓人退化、網路會讓人變懶、手機會讓人失去專注力

這些說法我們這二十年也沒少聽過。

但事實是，年輕一代比上一代更聰明，視野更寬，世界更大。

科技從來不會讓人變笨，但對科技的選擇與使用方式，才會。

有人把AI當成多幾雙手，查資料、練簡報、學語言，像開外掛般多工前進，效率翻倍。

也有人面對科技的變化，選擇不碰、不問、不學，繼續用舊方式做事，假裝風沒吹過來。

有人用AI來精進自己，也有人只是拿來取暖、打發時間、生成幾句笑話圖。（雖然我也有。

而差距，就是這樣慢慢拉開的——AI不會讓你變笨...但沒有好好面對它，會。

留一點思考空間

你最近用AI省下來的時間，都花去哪了？
是在讓自己變強，還是變得更習慣不用想？

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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