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別太羨慕他人的成功…以為自己能輕易複製？菲女狼：只是幻覺

聯合新聞網／ 菲女狼
別太羨慕他人的成功，很多看到的只是幻覺。誰講得像、誰就先贏，誰有膽、誰就全拿。示意圖／Ingimage
別太羨慕他人的成功，很多看到的只是幻覺。誰講得像、誰就先贏，誰有膽、誰就全拿。示意圖／Ingimage

別太羨慕 那些你看到的 很多只是幻覺

最近在社群看到一位友人，排班授課，分享電商經營的訣竅與心法。

我的心裡咯噔一聲：他的公司不是一直虧損嗎？前一陣子還差點周轉不靈。

這樣當起大師，教別人經營電商真的沒問題嗎？

對底下那些照單全收、打算複製他模式的人，可能會有問題。

但對他本人來說，一點問題也沒有。

他靠這堂課賺到了名聲，還有一筆講師費。

這個世界就是這樣：

誰有膽，誰就全拿。
誰講得像、誰就先贏。
知道你為什麼不像別人那樣成功嗎？
因為你少了別人的「敢」！

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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