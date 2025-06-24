別太羨慕他人的成功…以為自己能輕易複製？菲女狼：只是幻覺

別太羨慕 那些你看到的 很多只是幻覺

最近在社群看到一位友人，排班授課，分享電商經營的訣竅與心法。

我的心裡咯噔一聲：他的公司不是一直虧損嗎？前一陣子還差點周轉不靈。

這樣當起大師，教別人經營電商真的沒問題嗎？

對底下那些照單全收、打算複製他模式的人，可能會有問題。

但對他本人來說，一點問題也沒有。

他靠這堂課賺到了名聲，還有一筆講師費。

這個世界就是這樣：

誰有膽，誰就全拿。

誰講得像、誰就先贏。

知道你為什麼不像別人那樣成功嗎？

因為你少了別人的「敢」！

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