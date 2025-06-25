傳統電商流量見頂後向下滑落 拼多多、抖音、快手直播、小紅書接替擴展

在這個自媒體洪流滾滾的時代，不管是透過知乎、微信、抖音、小紅書還是其他社交平臺，一個博主只要擁有1000個忠實粉絲，就相當於掌握了一個堅實的溝通用戶的通路，他就可以透過這個通路銷售自己的產品或者代理一些品牌的銷售。

好一點的可以小康無憂，即使差一點，也能透過知識或者商品銷售變現補貼自己的生活，而擁有更多粉絲的博主，就構成了一個獨立的強勢行銷通路。

一個一個的個人聯絡者如果能夠集合起來，就會成為當今行銷通路的顛覆性模式。

本文出自《銷售真相》 安麗的直銷模式其實就是透過個人關係形成一個個行銷通路的終端，只是這個方式在過去的條件下效率不夠高。

社交網路就為這種行銷通路提升效率提供了可能，讓一個人開發顧客、聯繫顧客的效率極大提升，這其實就是今天的私域通路和KOL（關鍵意見領袖）、KOC（關鍵意見消費者），對應的商業模型就是微商、社區團購、自媒體電商、直播等。

如果說淘寶、京東是將過去的線下賣場搬到了線上，私域、社區團購、直播則是把過去走街串巷、個人代理、集市上的吆喝等方式搬到了線上，而且效率提升了十倍、百倍甚至千倍、萬倍。

2022年我聽到的業內消息是，傳統電商的流量基本見頂甚至向下滑落。這些流量被拼多多、社區團購、抖音和快手的直播、小紅書等接替和擴展。

行銷中的通路變化越來越快，一旦動手慢了，一個品牌，尤其是新消費品牌就會流量見頂。

（本文出自《銷售真相：通路和推廣是行銷的核心》作者：小馬宋)