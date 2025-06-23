離婚不一定有驚天動地的理由！菲女狼：恐是一次次風涼話堆出來的廢墟
你說的「何必」 是我離開的理由
昨天下午和小麗下午茶，她語氣淡淡地說：「我最近在談離婚。」
菲愣住了，問：「你外遇還是他外遇？」
她搖搖頭：「都沒有。」
「他對你不好？」
「也不是。」
「那……你不愛他了？」
她低頭攪著咖啡，沉默片刻才說：「已經說不上愛不愛了。」
小麗是自由工作者，案子接得不錯。
只是因為沒開公司，遇到大案子時，就得拜託朋友幫忙開發票向客戶請款。
前一陣子，她請一位熟識而且開公司的朋友代開發票。
但客戶付款項到朋友公司帳戶之後，這位朋友卻神隱，訊息已讀不回、電話不接不聴。
她眼睜睜看著自己白做了一個案子，時間付出去了，錢卻要不回來。
生氣失望之餘，她告訴自己：「我不要再跟別人買發票了，不但欠人人情，還可能像這次一樣被騙。我要開公司，自己做主、自己負責。
她興沖沖地跟老公說了這個念頭，換來的，卻是冷冷的一句：「你看吧，就叫你不要搞東搞西的，被騙了吧？開公司？你何必呢？你不要想從我這裡借到一分創業金喔。平平靜靜過日子，不好嗎？你要不要把精力放在生孩子先。」
其實小麗的創業計畫是顧問型態，不需要什麼資金投入。她把想法告訴老公，也不是在尋求資金的奧援。
而是，分享想往前一步，獨立作戰的想法。
尋求伴侶的肯定與情感上的支持。
不過得來的卻是一盆冷水往頭上澆。
感情的崩裂，不一定有什麼驚天動地的理由。
有時候，只是一句又一句的風涼話，讓人把「我以為你會挺我」，磨成「算了，我靠自己就好。」
開公司沒有獲得支持，當然不是小麗離婚的主因，卻是壓垮這段婚姻最後一根稻草。
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