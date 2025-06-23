超市業的商業傳奇！這家店營運後…周圍非死即傷淪墳場 台灣品牌也關門

比如你的產品上了東方甄選，董宇輝在幫你銷售，那東方甄選作為通路，就承擔了推銷和交易的功能，這是通路應有的功能；但作為一個關注度極高的直播平臺，它同時也是在推廣你的品牌。

董宇輝直播之後，你還可以把這個直播影音剪輯做成短影音來宣傳自己的品牌和產品，這時候東方甄選和董宇輝又成為你品牌的一個背書，並起到了代言人的部分作用。

本文出自《銷售真相》 在這裡，東方甄選既是通路，又承擔了推廣的功能。直播就是把通路功能和推廣功能合二為一了，而且今後這種情況可能會越來越多。

即使是傳統的大賣場，比如沃爾瑪、大潤發、永輝超市等，賣場內的活動、特別陳列、上架、影音展示等在作為通路的同時，也具有推廣的作用。

河南許昌的胖東來超市，算是超市行業的一個商業傳奇。早些年河南當地有一個玩笑，說以胖東來超市為圓心，2000米半徑內被稱為「超市墳場」。

就是說，只要胖東來開了店，別的超市就沒有活路。2005年胖東來進駐河南新鄉，它周圍的三家超市非死即傷，臺灣品牌丹尼斯隨即關門，世紀聯華乾脆把門市賣給了胖東來，沃爾瑪猶豫了6年才開業，開業4年就關門了。

如果是別的超市有這樣的影響力，它們的供應商可能會苦不堪言，因為這樣的超市往往會店大欺客，供應商的利潤會被壓榨到極限，但胖東來的供應商卻避免了這樣的遭遇，中國的消費品品牌甚至都以成為胖東來的供應商為榮。

為什麼呢？因為胖東來是零售行業的標竿，每天都有大量的超商零售同行來胖東來考察學習、偷師學藝。

一個零售品牌要是上了胖東來的貨架，那就是在面向全國的超商同行進行廣播，所以再去開發其他零售終端就容易多了。這當然也是一種to B（面向企業）的推廣方式。

（本文出自《銷售真相：通路和推廣是行銷的核心》作者：小馬宋)