存款30萬想送自己13萬名錶當生日禮物！陳重銘提醒：很貴不代表準確
一位小資女說她上班2年多，已經存了30萬元，因為生日快要到了，所以就想花13萬元、買一隻錶給自己，想要問大家的意見！
來看看我最貴跟最新的兩隻錶，CITIZEN有月相而且是電波對時，數位錶則是拿來練游泳。重點是準確，很貴的機械錶都不準！
如果妳的工作有需要打理門面，貴手錶有加分效果的話，就買吧。如果只是犒賞自己，讓自己開心的話，那麼還是要考慮一下。
主管看重的還是工作能力，不會因為下屬穿好戴好就給他加分的！所以買貴的手錶讓自己開心之外，還是要增加自己的能力，讓你配得上很貴的奢侈品。
我買錶一律實用為主，很貴的機械錶其實都不準，所以我都只看不買。
對我來說，錢就要花在最有價值的地方。與其買隻百萬名錶在手上晃來晃去，還不如捐一台車來服務偏鄉的長輩跟小孩。
而且我平常就是短褲涼鞋，跟名錶也很不搭！
幾年前我的生日禮物，是女兒送到CASIO電子錶，我喜歡
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