聽新聞
0:00 / 0:00
能力最佳的人不見得升遷最快！菲女狼：主管「偏愛」這種員工
總是得不到主管的偏愛？或許是你點頭點的還不夠用力
雯雯公司有個部門主管，名叫 Michael。
不論是業績還是管理，實在都不怎麼樣，但他就是穩穩坐著主管的位置。
高層對他的錯誤總是「重重拿起、輕輕放下」，頂多責備幾句就帶過了。
大家私下都在猜：這人是不是有什麼背景？但打聽下來，什麼裙帶關係都沒有。
直到某次會議，雯雯剛好坐在 Michael 對面，才終於看出點端倪。
每當總經理開口時，其他主管頂多輕輕頷首，就他一個人目光灼灼猛點頭，而且還點頭點得特別大力（那時我終於知道什麼叫做點頭如搗蒜）。
此外，Michael 很懂得怎麼讓高層「感覺良好」。
總經理話一說完，他便跟上補一句：「我覺得剛剛那個觀點真的對大家很有啟發。」
語氣之真誠，就算雯雯是總經理本人，都會覺得很感人。
在公開會議能演成這樣，不能想像他在和高層私下會議時，又能把戲演到多細膩。
高層當然希望員工很有能力。
不過比起才華橫溢，更多時候高層更喜歡可靠、力挺自己的員工。
支持自己的觀點，凡事站在他那一邊。當然就是員工力挺自己的表現。
想得到高層關愛的眼神嗎？先從對方講話時點頭如搗蒜做起。
菲女狼選擇學
或許不是你能力不夠，而是點頭還不夠用力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言