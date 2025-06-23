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能力最佳的人不見得升遷最快！菲女狼：主管「偏愛」這種員工

聯合新聞網／ 菲女狼
有些人升得快，不是因為能力多強，而是點頭點得夠用力...高層偏愛的，往往是會力挺他的人。示意圖／Ingimage
有些人升得快，不是因為能力多強，而是點頭點得夠用力...高層偏愛的，往往是會力挺他的人。示意圖／Ingimage

總是得不到主管的偏愛？或許是你點頭點的還不夠用力

雯雯公司有個部門主管，名叫 Michael。

不論是業績還是管理，實在都不怎麼樣，但他就是穩穩坐著主管的位置。

高層對他的錯誤總是「重重拿起、輕輕放下」，頂多責備幾句就帶過了。

大家私下都在猜：這人是不是有什麼背景？但打聽下來，什麼裙帶關係都沒有。

直到某次會議，雯雯剛好坐在 Michael 對面，才終於看出點端倪。

每當總經理開口時，其他主管頂多輕輕頷首，就他一個人目光灼灼猛點頭，而且還點頭點得特別大力（那時我終於知道什麼叫做點頭如搗蒜）。

此外，Michael 很懂得怎麼讓高層「感覺良好」

總經理話一說完，他便跟上補一句：「我覺得剛剛那個觀點真的對大家很有啟發。」

語氣之真誠，就算雯雯是總經理本人，都會覺得很感人。

在公開會議能演成這樣，不能想像他在和高層私下會議時，又能把戲演到多細膩。

高層當然希望員工很有能力。

不過比起才華橫溢，更多時候高層更喜歡可靠、力挺自己的員工。

支持自己的觀點，凡事站在他那一邊。當然就是員工力挺自己的表現。

想得到高層關愛的眼神嗎？先從對方講話時點頭如搗蒜做起。

菲女狼選擇學

或許不是你能力不夠，而是點頭還不夠用力。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場 總經理 主管

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