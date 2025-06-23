員工離開的原因多半是主管而非公司！菲女狼：被耗盡的心留不住

員工離開的 多半不是公司 而是主管

公司福利再好、制度再完整，只要你每天上班的那個人讓你心寒，再穩定的環境，也會變得難以忍受。

大家都說：不要受情緒影響而離職；但說實話，情緒本來就是職場的一部分。

畢竟，工作的情緒不是偶爾來一下，而是每天都要面對的日常，怎麼可能不在意？

而離職的情緒，很多時候都來自主管的態度。

你問為什麼他不想留下來？

因為他努力提過建議，沒被聽進去。

因為他曾主動扛責任，卻被拿來墊背。

因為忍過、撐過、配合過。

人離開的，往往不是工作本身，而是那個每天面對卻讓你心累又心涼的主管。

菲女狼選擇學

公司是殼，主管是門；門不開，再大的舞台也很難進得去、發揮得好。

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