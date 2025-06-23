聽新聞
0:00 / 0:00
員工離開的原因多半是主管而非公司！菲女狼：被耗盡的心留不住
員工離開的 多半不是公司 而是主管
公司福利再好、制度再完整，只要你每天上班的那個人讓你心寒，再穩定的環境，也會變得難以忍受。
大家都說：不要受情緒影響而離職；但說實話，情緒本來就是職場的一部分。
畢竟，工作的情緒不是偶爾來一下，而是每天都要面對的日常，怎麼可能不在意？
而離職的情緒，很多時候都來自主管的態度。
你問為什麼他不想留下來？
因為他努力提過建議，沒被聽進去。
因為他曾主動扛責任，卻被拿來墊背。
因為忍過、撐過、配合過。
人離開的，往往不是工作本身，而是那個每天面對卻讓你心累又心涼的主管。
菲女狼選擇學
公司是殼，主管是門；門不開，再大的舞台也很難進得去、發揮得好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言