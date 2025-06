百萬富翁大調查…近半數有錢人不願花錢在這事 問題一年比一年惡化

時間是如此寶貴,以致二○○九年提姆.凱瑟(Tim Kasser)和肯農.謝爾登(Kennon Sheldon)的研究發現,擁有更多的休閒時間與更高的生活幸福感、滿意度息息相關,即使已經考量不同的所得水準,那些自稱喜歡忙碌的人亦是如此。

這篇論文進一步描述時間充裕感(time affluence)是衡量員工士氣的一種方法。員工擁有的日常彈性愈高,覺得自己像股神巴菲特一樣每天心情雀躍的去上班的機率就愈大。

本文出自《財富的靈魂》 當然,薪資也很重要。魏德曼(Weidman)、鄧恩(Dunn)和惠蘭斯(Whillans)在重視時間勝於金錢會帶來更大的幸福(Valuing time over money is associated with greater happiness)的文章中,調查人們如何重視時間和金錢這兩種最稀缺的資源。

研究結果顯示,即使已將拜金主義和各種人口統計變數納入考量,時間放在優先地位的人,往往擁有較高的幸福感。

因此,下次當你爭取工作升遷時,請注意,這樣做可能會對被你經常低估的時間餘裕造成什麼影響。

這些證據讓我們思考,用一種稀缺資源(金錢)來購買更稀缺的資源(時間)是否值得。數據顯示,這樣的交易價值一直在上漲,因為全世界的人收入都在增加。

根據二○一七年的一項研究,薪水愈高的人時間往往愈緊迫。時間匱乏會造成幸福感降低、焦慮上升和失眠。時間不夠也會導致不健康的生活習慣,例如:忽視運動和肥胖率上升等。

更多的錢應該足以讓我們自由的將煩人的工作外包、住得離工作地點更近,並優先安排一點屬於自己的時間;然而,為何錢愈多的人時間反而愈少?太諷刺了吧?儘管如此,研究人員所謂的「時間饑荒」問題卻一年比一年惡化。

為了探討「錢多、時間少」這個矛盾現象,研究發現,一個人有能力購買時間時,卻常常選擇不花錢購買時間。

雖然那些為自己買下更多時間的人,整體享有更高的健康水準和更少的壓力,但在接受調查的八百一十八位百萬富翁中,只有大約一半的人會花錢將不喜歡的雜務外包或買回自己的時間。

作者進一步調查九十八位收到四十美元意外之財的成年上族族,問他們計劃如何花這筆錢。只有二%的參與者表示,他們會將錢花在為自己節省時間。

愈來愈多的研究指向同樣的結論:我們應該追求更多的時間,而非更多的金錢。除此之外,只要我們有足夠的能力,就應該用錢贖回我們的時間。但說起來容易,做起來困難,更別提你可能因為外發工作就必須放棄某些控制權而感到恐懼。

(本文出自《財富的靈魂》作者:丹尼爾.克羅斯比 譯者:卓妙容)