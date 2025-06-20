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GPT製造出「集體正確」…害矽谷銀行直接關門！容不下錯誤的市場反更加脆弱

聯合新聞網／ 詹姆斯．瑞卡茲
2023年矽谷銀行倒閉事件中，超過七成新創公司曾向GPT詢問是否該提領資金，幾乎都收到「建議先領」的答案，間接加速擠兌發生。（本報資料照片）
2023年矽谷銀行倒閉事件中，超過七成新創公司曾向GPT詢問是否該提領資金，幾乎都收到「建議先領」的答案，間接加速擠兌發生。（本報資料照片）

當大家都說沒事，才會出大事！

GPT如何製造出集體正確，讓矽谷銀行直接關門？

加州，2023年3月10日早晨7:42。

矽谷銀行大樓外聚集了不尋常的人潮。咖啡還沒喝完的創業者、滑著Slack訊息的投資人、還有一臉困惑的警衛。他們有個共同的目的：提款。

沒有暴動，也沒有新聞記者蹲點拍攝，或轉播紙鈔從袋子裡飛出來的混亂畫面。只有一條看似文明、有序，實際上帶著焦慮的隊伍。他們手機裡都有一個類似的訊息：「矽谷銀行有狀況，趕快把錢領出來。」

而訊息的源頭，不是一通電話，不是一張報紙，而是「每個人手機裡的GPT應用程式」。

AI的問題不在於它會出錯 而在於它完美執行

「我只是問了AI一句：『我應該把錢領出來嗎？』」

根據一份創投圈的匿名統計，在矽谷銀行出現流動性預警訊號後，有超過72%的新創團隊使用GPT模型查詢風險建議，其中幾乎全部得到類似結論：「為了降低風險，建議先行提領部分資金。」

這些決策看來理性、妥當、無可挑剔。但問題在於大家也都這麼認為，進而做出一致的決定。這個看似沒有問題的舉動，卻使得市場的「共識風險」（consensus risk）一下子升到最高。簡單來說就是，當大家都在看同一個方向時，市場就沒有了不確定性。而沒有不確定性，就沒有流動性；沒有流動性，下一步就是閃崩。

矽谷銀行就是這樣倒的，銀門銀行也是。全球第二大虛擬資產交易所FTX倒台後，市場信心開始出現裂縫。社群開始討論、資金開始移動，但AI模型沒有反應。因為它沒學過「數位貨幣擠兌如何在Telegram群組中傳播」，所以無法預測這場崩潰。擠兌來臨時，GPT才發現帳上資金不見了，但為時已晚。

從這裡你可以發現，「在危機時刻，AI恐成為最終極的共振器，把恐慌行為無限放大；壞消息是，當前銀行家、經紀人和財富管理經理所使用的每一種交易，以及風險管理系統，幾乎都有內建的AI功能。」

本來AI的主要功能，就不是被設計來分辨恐慌與雜訊的，它的任務是：「如何完美執行人類的交辦事項。」，但判讀市場走向往往不只來自「如何正確行動」，還必須掌握投資人的情緒、信任與模糊的預期。

容不下一點「錯誤」的市場 反而更脆弱

人難免犯錯、犯蠢，很多時候隨之而來的代價，會讓我們痛苦萬分。所以我們渴望「精準」、「完美執行」。而AI恰巧相反，它沒有情緒、沒有道德，只是單純的數學，於是能完美執行任務。

但我們忽略了很重要的一點，人類社會能長期穩定發展，正是因為我們容許某部分非理性的決策。金融市場也一樣，市場需要雜訊，就像生態系需要雜草。若執意去除這些「錯誤」，世界看起來更乾淨，反倒會變得更脆弱。

與人類不同的是，AI能模擬世界但它不會質疑世界。它只會告訴你：「這種事在資料裡很少發生，所以不太可能發生。」但市場從來不是發生機率最高的地方，真正改變歷史的，往往是我們從沒準備好的那一擊。

真正能拯救市場的 也許正是「人性的衝動」

另一個顛覆認知的故事。在1983年差點爆發核戰的那天，有一位蘇聯軍官彼得洛夫，在自動化系統偵測到美國導彈即將來襲，並建議他「立刻做出回應」後，他選擇了什麼都不做。而多虧他違反程序的決定，才讓我們活到今天。若當時有GPT且把決策權交給它，會發生什麼事？由於系統不懂「懷疑」，也沒有「直覺」，所以有極高的可能，就不會有我們了。

聽了這麼多恐怖故事後，現在該怎麼做？要戒掉AI嗎？這不是我的本意，我高度認同甚至喜愛AI對「正確」、「高效」的貢獻，但在使用AI／GPT時，請記住：當你問AI「我該怎麼做？」時，你不是唯一這樣問的人，AI給你的也不是絕對真理。擁有獨立思辨的能力、道德觀和偶而會犯錯的人性，才是阻止人類走向滅亡的關鍵。

（本文摘自感電出版《生成式金融危機：當AI接管交易，下一場全球經濟新威脅》，作者： 詹姆斯．瑞卡茲）

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