銀行、虛擬幣接連遭駭？先做這「3件事」守住血汗錢

6/17 伊朗「賽帕銀行」遭駭，用戶帳戶歸零、網銀癱瘓。隔天，6/18以色列駭客炸掉伊朗最大交易所 Nobitex ，近9,000萬美元的加密貨幣被「燒毀」成無法恢復的黑幣。

我的客戶呈現2種反應，一種是漠不關心「他國事務，台灣不可能啦！」一種則是緊張兮兮「天呀！如果真的發生在我身上，該怎麼辦？錢放哪裡才安全？」

不要以為離我們很遙遠，早在2016年台灣第一商銀也發生跨國駭客盜領8000萬。今年5月台灣前三大加密交易所BitoPro，遭北韓駭客組織駭1150 萬美元。隨著全球駭客技術進步，加上台海地緣風險升溫，我們更要拉高警覺，保護自己的血汗錢！

「3種」高風險資產配置

錢放同一個帳戶 單一銀行 單一資產類型：只有現金或只有單一股票

這三種單一配置，只要一個環節出錯，就可能變成帳戶有錢，卻看得到、用不到的窘境。

先做「3件事」讓我們不怕風險 降低損失

分散現金+緊急備用金

隨著駭客技術進步，我們無法預期哪個資產部位會被攻擊，最好將錢分散至 2–3 家不同銀行帳戶（實體＋數位、最好含海外）。

準備3–6 個月生活費，最好有「實體現金」，新台幣為主，美元為輔。以前我會建議放在數位銀行多少有一點利息，但現在我覺得以實體為主，避免系統當機斷線，現金也要小心放的地點。重點在於提升靈活性、取用彈性，讓錢多一層保障。

多元的資產配置：降低風險 增加資產穩定性

資產配置越多元，越能分散風險，增加穩定性。沒有人希望遇上帳戶歸零，我們無法預測風險，能做的是盤點+分散資產、提早準備、降低損害。

每種資產有它的優勢，如現金應急生活所需、保險轉嫁風險、股票/ETF/基金累積資產、黃金與虛擬貨幣保底或避難時的流通資產、海外資產與帳戶減少地緣政治風險，當保命錢。其中虛擬貨幣記得用冷錢包管理，不要放在交易所，不然一樣沒有去中心化，有被駭風險。

不一定每樣都要有，重點雞蛋不要放在同個籃子裡。提供一個表格給大家參考，當然每個人狀況不同，沒有標準答案。而不動產價值高，但變現麻煩，可當「基底」，但不適合當現金流主力，要獨立看待，所以我沒列入。