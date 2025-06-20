快訊

「饅頭媽」台中店面遭黑色賓士車撞...駕駛逃逸 她曝事前遭恐嚇

呂秋遠私生子的生母 今受「作家H」委任出庭打誹謗官司

台灣寶可夢中心開賣116種寶可夢新品！再送「夏日游泳圈」、抽全套組合驚動網友

聽新聞
0:00 / 0:00

有些主管令人仰望！菲女狼：但不是每個人都遇得到好主管

聯合新聞網／ 菲女狼
有些主管讓你成長，有些則提醒你「絕不能變成那樣的人」；不論是榜樣還是反面教材，終究都塑造了你想成為的模樣。示意圖／Ingimage
有些主管讓你成長，有些則提醒你「絕不能變成那樣的人」；不論是榜樣還是反面教材，終究都塑造了你想成為的模樣。示意圖／Ingimage

有些主管讓人仰望 有些是提醒你別變成那樣

有個後輩剛換工作沒多久，就傳訊來說：

「我現在的主管人超好，反應快、願意教，而且錯了也不會一昧責怪，還會幫我找方法補救，真的差很多。」

菲聽完很為他開心：

「恭喜妳，遇到可以讓妳長大的主管。」

她離開上一個工作的原因，正是因為一個脾氣暴躁、愛甩鍋又從不擔責的「老闆」。

她以前常說：「我不要變成那樣的人。」

現在她則常說：「我希望哪天我也可以像現在的主管一樣帶人。」

有些主管，是讓人仰望的，讓你知道領導可以有力量也有溫度

但也有一些主管，是殷鑑。讓你在咬牙忍耐時下定決心，以後別那麼對人

職場上，不是每個人都遇得到好主管，但每一位帶領過你的人，都在塑造你未來的模樣。無論是激勵，或警示。

菲女狼選擇學

有些人讓你成長，是用榜樣的方式；
有些人讓你成長，是用反面教材的方式。
不管是哪一種，重點是你記得：你想成為誰，不想成為誰。

◎本文內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

職場 老闆 主管

菲女狼

追蹤

延伸閱讀

郭哲榮喊0050「隨時可買」當成存錢筒！網酸：所以不用參加投顧會員

006208的投信跟經理人睡醒了沒？網用七龍珠舉例：對0050毫無還手之力

央行總裁改口「台幣升值合理可接受」 網怒：那之前喊禿鷹是演哪齣？

00919現金流、00905類市值型、爆發力十足的00757！達人：這三檔組合不錯

相關新聞

有些主管令人仰望！菲女狼：但不是每個人都遇得到好主管

有些主管讓人仰望 有些是提醒你別變成那樣 有個後輩剛換工作沒多久，就傳訊來說： 「我現在的主管人超好，反應快、願意教，而且錯了也不會一昧責怪，還會幫我找方法補救，真的差很多。」 菲聽完很為他開心

外公是連鎖百貨創辦人！富家女離婚7次晚年戶頭剩千元 慘死高檔飯店

她的外公是著名的廉價百貨連鎖店創辦人，她確實含著金湯匙出生；然而，由於私生活中的一些問題，她後來被…

比貝佐斯有錢10倍！淨資產超過全球十大富豪總和 他卻被人間最平凡1事擊垮

但是，即使我們取得一個又一個的成功， 你我的成就也許仍然無法和傳奇的...

Google X實驗室把提案丟進棺材點火燃燒 慶祝化為灰燼…背後原因勵志

前Google策略顧問拉菲爾．謝（Raphael Tse）在指導領導階層和團隊也運用了這個方法的修改版…

去接觸邊緣地帶的「極端用戶」…Google打啥主意？Siri和Alexa身世之謎公開

多樣性在職場上的商業效益非常顯而易見。一個團隊的組成分子形形色色，來自不同的社會和族裔，代表各種特徵和經驗…

未來不只是AI！Google創意教皇告訴你「X特質」貫穿人生事件的主線

在我的里程碑圖上，我還看到另一個重要因素。這是我的一種特質，不但是這些事件的引線，也影響我的反應…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。