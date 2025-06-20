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有些主管令人仰望！菲女狼：但不是每個人都遇得到好主管
有些主管讓人仰望 有些是提醒你別變成那樣
有個後輩剛換工作沒多久，就傳訊來說：
「我現在的主管人超好，反應快、願意教，而且錯了也不會一昧責怪，還會幫我找方法補救，真的差很多。」
菲聽完很為他開心：
「恭喜妳，遇到可以讓妳長大的主管。」
她離開上一個工作的原因，正是因為一個脾氣暴躁、愛甩鍋又從不擔責的「老闆」。
她以前常說：「我不要變成那樣的人。」
現在她則常說：「我希望哪天我也可以像現在的主管一樣帶人。」
有些主管，是讓人仰望的，讓你知道領導可以有力量也有溫度
但也有一些主管，是殷鑑。讓你在咬牙忍耐時下定決心，以後別那麼對人
職場上，不是每個人都遇得到好主管，但每一位帶領過你的人，都在塑造你未來的模樣。無論是激勵，或警示。
菲女狼選擇學
有些人讓你成長，是用榜樣的方式；
有些人讓你成長，是用反面教材的方式。
不管是哪一種，重點是你記得：你想成為誰，不想成為誰。
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