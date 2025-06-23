金融專家無預警劇烈頭痛幾乎癱瘓…查不出病因 6個月後送急診找到元凶

兩年前，我以為自己快死了。從一連串毫無預警的劇烈頭痛開始，痛得讓人幾乎癱瘓。我無法進食，無法工作，只能仰躺在黑暗的房間裡，希望頭痛能快點消失。

為了解決這個問題，我搜尋網路上的建議，從最不具侵入性的可能開始排除：牙痛。我沒有蛀牙，一顆都沒有，更不用說嚴重的蛀牙；但我還是乖乖去看牙醫，確定不是牙齒引發的問題。

本文出自《財富的靈魂》 經過徹底的檢查後，牙醫肯定的告訴我，我的牙齒非常健康，於是我被推回找不到答案、必須考慮一連串更可怕的選擇的世界。

在之後的幾個月裡，我看遍所有想得到的醫生，試圖找出疼痛的根源。我拜訪耳鼻喉科醫師、神經科醫師、精神科醫師，甚至做了電腦斷層掃描。

沒有任何發現。

我嘗試順勢療法、氧氣治療、冥想和改變飲食。沒有任何效果。

我經過六個月疼痛隨時可能無預警爆發的日子，仍然找不出任何原因。有一天晚上，我痛到不得不去急診室。在前往醫院的路上，我崩潰了，忍不住啜泣，生怕自己會因為某種無法診斷或治療的神祕疾病而永遠垮掉。

我在急診室待一個晚上，進行一連串的檢查，卻沒有任何進一步的發現。我處於生命中的最低潮。毫不誇張的說，在那時候，如果你能告訴我疼痛的根源，並給我一些安慰，我願意給你我所有的錢。

幾天之後，我在亞特蘭大參加客戶活動。我的臉頰在吃午餐時突然急劇腫脹。我找個藉口去洗手間，注意到我的牙齦發炎，顯然牙齒出了問題。

進一步檢查後，確定我最初懷疑的牙齒真的就是這場長達半年的疼痛戰爭的元凶。那天晚上，我拔掉一顆嚴重裂開的牙，疼痛立刻消退，再也不曾復發。

（本文出自《財富的靈魂》作者：丹尼爾．克羅斯比 譯者：卓妙容)