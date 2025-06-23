快訊

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名擁「超強運勢」：能賺進大把鈔票

金融專家無預警劇烈頭痛幾乎癱瘓…查不出病因 6個月後送急診找到元凶

聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

兩年前，我以為自己快死了。從一連串毫無預警的劇烈頭痛開始，痛得讓人幾乎癱瘓。我無法進食，無法工作，只能仰躺在黑暗的房間裡，希望頭痛能快點消失。

為了解決這個問題，我搜尋網路上的建議，從最不具侵入性的可能開始排除：牙痛。我沒有蛀牙，一顆都沒有，更不用說嚴重的蛀牙；但我還是乖乖去看牙醫，確定不是牙齒引發的問題。

本文出自《財富的靈魂》
本文出自《財富的靈魂》
經過徹底的檢查後，牙醫肯定的告訴我，我的牙齒非常健康，於是我被推回找不到答案、必須考慮一連串更可怕的選擇的世界。

在之後的幾個月裡，我看遍所有想得到的醫生，試圖找出疼痛的根源。我拜訪耳鼻喉科醫師、神經科醫師、精神科醫師，甚至做了電腦斷層掃描。

沒有任何發現。

我嘗試順勢療法、氧氣治療、冥想和改變飲食。沒有任何效果。

我經過六個月疼痛隨時可能無預警爆發的日子，仍然找不出任何原因。有一天晚上，我痛到不得不去急診室。在前往醫院的路上，我崩潰了，忍不住啜泣，生怕自己會因為某種無法診斷或治療的神祕疾病而永遠垮掉。

我在急診室待一個晚上，進行一連串的檢查，卻沒有任何進一步的發現。我處於生命中的最低潮。毫不誇張的說，在那時候，如果你能告訴我疼痛的根源，並給我一些安慰，我願意給你我所有的錢。

幾天之後，我在亞特蘭大參加客戶活動。我的臉頰在吃午餐時突然急劇腫脹。我找個藉口去洗手間，注意到我的牙齦發炎，顯然牙齒出了問題。

進一步檢查後，確定我最初懷疑的牙齒真的就是這場長達半年的疼痛戰爭的元凶。那天晚上，我拔掉一顆嚴重裂開的牙，疼痛立刻消退，再也不曾復發。

（本文出自《財富的靈魂》作者：丹尼爾．克羅斯比 譯者：卓妙容)

編輯推薦

相關新聞

存款30萬想送自己13萬名錶當生日禮物！陳重銘提醒：很貴不代表準確

一位小資女說她上班2年多，已經存了30萬元，因為生日快要到了，所以就想花13萬元、買一隻錶給自己，想要問大家的意見！ 來看看我最貴跟最新的兩隻錶，CITIZEN有月相而且是電波對時，數位錶則是拿來練

能力最佳的人不見得升遷最快！菲女狼：主管「偏愛」這種員工

總是得不到主管的偏愛？或許是你點頭點的還不夠用力 雯雯公司有個部門主管，名叫 Michael。 不論是業績還是管理，實在都不怎麼樣，但他就是穩穩坐著主管的位置。 高層對他的錯誤總是「

員工離開的原因多半是主管而非公司！菲女狼：被耗盡的心留不住

員工離開的 多半不是公司 而是主管 公司福利再好、制度再完整，只要你每天上班的那個人讓你心寒，再穩定的環境，也會變得難以忍受。 大家都說：不要受情緒影響而離職；但說實話，情緒本來就是職場的

金融專家無預警劇烈頭痛幾乎癱瘓…查不出病因 6個月後送急診找到元凶

我無法進食，無法工作，只能仰躺在黑暗的房間裡，希望頭痛能快點消失。…

學琳賽蘿涵？一票人秒拒和巴菲特靈魂交換…寧保留逾10億自擁的「非賣品」

其實，設身處地為他人著想極具挑戰性，因為對一個人來說再自然不過的事，卻可能變成另一個人看似無法克服的任務…

最富有國王不滿足又對他國發動軍事攻擊 錯解讀神諭被反噬…國家徹底毀滅

請為我做一件事。我希望你先回答這個問題：「要多少錢才能對自己的財務感到安心？」腦中跳出一個特定數字後，再往下繼續閱讀…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。