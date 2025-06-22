學琳賽蘿涵？一票人秒拒和巴菲特靈魂交換…寧保留逾10億自擁的「非賣品」

你看過電影《辣媽辣妹》(Freaky Friday)嗎？因為我有個進入青春期的女兒，所以我看過。為了那些還未看過這部電影的人，讓我很快的劇透一下。 (別擔心，我們馬上就會討論到理財問題。)

原創電影在一九七六年上映，由潔美．李．寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)和琳賽．蘿涵(Lindsay Lohan)主演，二○○三年重新翻拍。劇情是媽媽艾倫(Ellen)和女兒安娜貝爾(Annabel)神祕的靈魂互換，爆笑又逗趣的衝突隨之而來。

本文出自《財富的靈魂》 在電影開頭，我們目睹一位壓力大、忙碌的美國母親和暴躁的青春期女兒之間的典型衝突。然而，一天早上，兩人醒來後卻震驚的發現自己和對方交換靈魂。

其實，設身處地為他人著想極具挑戰性，因為對一個人來說再自然不過的事，卻可能變成另一個人看似無法克服的任務。

交換靈魂之後，艾倫被迫處理高中生活的大小問題，安娜貝爾被迫承擔成年人的責任，包括她母親的訂婚事宜。經過一段時間的磨合，兩人終於可以融洽相處，對於對方每天的掙扎也有更進一步的了解，從而重新欣賞彼此。

她們為彼此解決問題，在家庭內部，溝通、理解和相互尊重等價值觀也得到強化。靈魂交換的結果是，成年女性和青少年從對方的角度看見彼此的生活。

願意和巴菲特靈魂交換嗎？

身為心理學家，我認為，這樣的假設能讓我們進行一個有趣的行為實驗，引導我們加深同理心以及相互欣賞。

讓我問你：你願意與下面描述的神祕人物進行《辣媽辣妹》式的靈魂交換嗎？

這個人是世界第五大富豪，目前淨資產為一千一百七十億美元。他因其聰明才智而廣受尊重，舉世聞名。他非常喜歡自己的工作，甚至形容自己每天都「心情雀躍的去上班」。

相當不錯的設定，對吧？你準備好要交換靈魂嗎？如果我告訴你，這個人已經九十三歲，他自稱他的飲食習慣有如一年級小學生，可樂和麥當勞是他的主食，你又會怎麼想呢？

時間比金錢更值得擁有

你可能猜到我說的人是華倫．巴菲特(Warren Buffett)。雖然關於巴菲特最初的描述，如財富、幸福和尊重等可能引起你的注意，但當我告訴你他的年齡時，你的興趣就明顯降低了吧？

為什麼呢？因為你天生就知道，即使再多的金錢也不值得出賣你可以留在地球上的時間。

你不願意和巴菲特交換的話，換算下來，你對自己剩餘時間的估價每年可就超過十億美元！由此可見，難怪有這麼多關於金錢如何改善我們生活的研究都與購買時間有關，也就不足為奇。

（本文出自《財富的靈魂》作者：丹尼爾．克羅斯比 譯者：卓妙容)