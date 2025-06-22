最富有國王不滿足又對他國發動軍事攻擊 錯解讀神諭被反噬…國家徹底毀滅

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示意圖／ingimage
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如果你和大多數人一樣，這個問題的答案會是：「比我現在擁有的多一點點。」但這是個陷阱。事實上，「多一點點」遠遠不夠。

本文出自《財富的靈魂》
本文出自《財富的靈魂》
我們內心深處與生俱來的匱乏感，可以追溯到很久很久以前。至少可以追溯到公元前六世紀，當時呂底亞(Lydia)國王克里蘇斯(Croesus)受權力和更多財富的誘惑，結果在戰場上敗北，被俘後等待被處決。

他被處以火刑的故事，可能會引起許多激進投資者和商人的共鳴，雖然他戲劇化的人生我們大多數人都不會遇到。

統治呂底亞的克里蘇斯是當時公認最富有的國王之一。在欣欣向榮的王國裡，一切似乎都很順遂，他過著奢侈的生活，卻不享受富裕。

他在追求幸福的過程中，拜託因智慧和遠見受大家尊敬的女祭司傳達德爾菲神諭(Oracle of Delphi)，藉此引導他。

神諭告訴克里蘇斯，如果他對強盛的波斯發動戰爭，一個偉大的帝國就會因此毀滅。克里蘇斯視它為上天賜予的指示，對波斯帝國發動軍事攻擊。

事實證明，神諭是正確的─只不過對波斯的戰爭中，被摧毀的是偉大的呂底亞帝國。

克里蘇斯擁有的財富超乎大多數人的想像，但他依然不知足，總是想要更多。

他內心的渴求永遠無法滿足。克里蘇斯從征服或利潤豐厚的貿易中感受到的興奮非常短暫，他很快便適應得手的財富。

這就是「享樂適應」(Hedonic Adaptation)，一種讓每個人都很困擾的行為本能，克里蘇斯的故事就是最典型的範例。

（本文出自《財富的靈魂》作者：丹尼爾．克羅斯比 譯者：卓妙容)

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