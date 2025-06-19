外公是連鎖百貨創辦人 富家女結婚離婚7次晚年戶頭剩千元慘死高檔飯店

對大多數人來說，金錢就是煩惱的根源，所以很多人會做白日夢，幻想自己生來富有，這倒是相當合理。

只要簡單檢視出生在富裕或有名望的家族之人的生活，就會發現富有往往不像從遠處看來那般單純或令人嚮往。我們經常在各種形式流傳的寓言故事中聽到這樣的結論：「小心你許下的願望， 因為它很可能會成真。」這顯然不是空話。

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不相信？

外公是百貨創辦人

容我向你介紹芭芭拉．赫頓(Barbara Hutton)女士。她曾是美國最富有的女性之一，出生於一九一二年，是富商之女艾德娜．伍爾沃斯(Edna Woolworth)和勞斯．赫頓(Laws Hutton)的女兒。

本文出自《財富的靈魂》 她的外公是著名的廉價百貨連鎖店創辦人 F. W. 伍爾沃斯(F. W. Woolworth)。她確實含著金湯匙出生；然而，由於私生活中的一些問題，她後來被美國人稱為「可憐的小富家女」。

她得到財富的方式其實異常悲慘，母親雖然為芭芭拉留下數千萬美元的遺產，卻在她年僅五歲時便撒手人寰，原因據說是自殺。

嫁歐洲貴族2年離婚

芭芭拉．赫頓在二十一歲時嫁給歐洲貴族亞歷克西斯．姆迪瓦尼王子(Prince Alexis Mdivani)，開始一連串愚蠢的財務行為。這場婚姻很快的以失敗收場，一九三五年雙方離婚，僅維持兩年。

姆迪瓦尼是個花心大蘿蔔，最出名的作為是用妻子的錢舉辦各式豪華派對，而且經常賭博。他對妻子不忠，不管是在經濟上，還是在婚姻裡。

死在酒店豪華套房

赫頓總共結婚、離婚七次，夫婿包括一位男爵、三位王子、一位伯爵、一位花花公子和演員卡萊．葛倫(Cary Grant，媒體甚至為這對夫妻取了「現金和葛倫」(Cash 'n' Cary) 的綽號。

令她的財務困境雪上加霜的是，她總想在經濟上支持朋友，並且一直在與藥物濫用搏鬥。赫頓六十六歲時死在加州比佛利山莊的比佛利威爾希爾四季酒店(Beverly Wilshire Hotel)頂層豪華套房。曾經富有的她，去世時已經瀕臨破產的邊緣。

即使繼承相當於今天二十億美元的遺產，晚年的她銀行存款也只剩幾千美元。坦白說，她對男性的眼光不佳影響她的償債能力。雖然大多數人不會認為伴侶選擇錯誤是一種財務健康風險，但它的確讓芭芭拉損失好幾億美元。

一樁代價高昂的婚姻

根據一本二○一七年出版的傳記，她與波菲里奧．魯比羅薩(Porfirio Rubirosa)的五十三天婚姻從一開始就代價高昂，除了一張一百萬美元的支票外，她還送他一個多明尼加的咖啡園、一架B-25飛機、為馬球賽培養的高價馬匹、珠寶；還有，最終離婚時付出的兩百五十萬美元（約新台幣7467萬元）。

在現實生活中，金錢無所不在。因此，在各個領域所做的決定不可避免的都會影響我們的財務狀況。我們可能沒有數十億美元可以折損在自己的人際關係裡，不過，無論個人財富有多少，離婚的經濟成本都很驚人。

離婚後…一半家庭陷入貧窮

根據二○○五年的一項研究，育有一個孩子的家庭，在離婚後家庭收入平均會下降四二％，與美國大蕭條時期經濟衰退影響家庭收入的數據相近，因此對父母和孩子而言都會產生影響。你可以看到，在夫婦離異後，原本強大的父母共同經濟體將分裂成兩個獨立且較弱的經濟體，導致離婚後財富水準顯著下降。

同樣令人不安的是，根據茱莉亞．希斯(Julia Heath)和B．F．凱克(B. F. Kiker)的研究，將近一半的美國家庭在離婚後陷入貧窮。經濟合作與發展組織(OECD)報告指出，每四名申請社會救助的婦女中，就有三人是因為兩性關係破裂，不得已才申請社會福利金。

財務創傷比感情難復原

雖然離婚帶來的情緒創傷通常會痊癒，但財務上的創傷卻會持續非常久。富達投資(Fidelity) 的研究發現，分手五年後，七五％的離婚者表示他們在情感上已經恢復得差不多，但只有六五％的人表示，他們的經濟狀況也已經恢復正常。

有鑑於此，難怪希斯和凱克表示，離婚是預測貧窮時間長短的最重要指標。我們希望將愛情視為一種不受金錢玷汙的純粹之物；但很明顯的，擁有更多的錢確實可以讓愛情之路變得平坦一些，待在愛的世界裡也會讓你擁有更多的錢。

類似道理，住在哪裡、愛上誰、學習什麼、甚至吃什麼，這些決定都會對我們的財富產生重大影響，儘管這些決定都不在金融課程的知識範圍內。

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（本文出自《財富的靈魂》作者：丹尼爾．克羅斯比 譯者：卓妙容)