比貝佐斯有錢10倍！淨資產超過全球十大富豪財產總和 他卻被人間最平凡1事擊垮

讓我們打開天窗說亮話。如果你手裡正拿著這本書，很可能表示你有點過度追求「成功」的傾向。以財富和幸福為主題的書籍並非躺在沙發上無所事事的人喜歡的典型讀物。我身為一個神經質的⋯⋯高成就者，和你一樣，對設定和追求遠大的目標深深著迷。

想像一下，你完成所有既定目標，甚至包括「額外」的目標。做為一個自動自發的人，你很可能開始設定更大的、更有挑戰性的新目標；你也可能改變目標，將注意力集中在未來的大獎上。

亞歷山大30歲就建立帝國

但是，即使我們取得一個又一個的成功， 你我的成就也許仍然無法和傳奇的馬其頓(Macedonia)國王亞歷山大大帝相提並論。他在三十歲時建立世界上最大的帝國之一，領土從希臘一直延伸到印度西北部。他在戰場上無人能敵，被公認是歷史上最偉大的軍事戰略專家之一。

本文出自《財富的靈魂》 在亞歷山大的經歷中，最重要的一項是他征服強大的提爾城(Tyre)，這是一座位於島嶼上的海城，以其強大的防禦力被譽為堅不可摧。亞歷山大決心要攻下它，在與波斯人對抗的一連串戰役中，公元前三三二年他策劃提爾圍城戰。

面對這場長達七個月的攻城戰，亞歷山大建立起一道封鎖線，修築一條堪稱是當時工程奇蹟的堤道，並建造一座頂部有彈射器的攻城塔。他的士兵最終突破提爾城的防禦。據說，對於提爾人奮力保衛自己的城市導致亞歷山大犧牲相當多的士兵，他感到非常憤怒，因此摧毀半座提爾城。

這是一次巨大的勝利，全世界都清楚接收到這場戰役所傳達的訊息。相信即使是亞歷山大大帝這樣的指揮官，也會為了這場不朽的戰役感到驕傲和自信。

然而，事實並非如此。

摯友突猝世令他傷心

亞歷山大在攻破提爾城後，感覺到的卻是深深的失望和心痛。他在戰役期間失去摯友，也是他麾下最重要的將軍赫菲斯提安(Hephaestion)。亞歷山大對赫菲斯提安因急病去世非常傷心，受到極大的打擊。他們從小一起長大，據說，他們之間的友誼是歷史上最值得傳頌的友誼之一。

亞歷山大哀痛逾恆，很難將提爾城之役視為一場甜蜜的勝利。據說他在赫菲斯提安去世後情緒極不穩定，甚至性格大變，曾經深謀遠慮、戰略眼光精準的亞歷山大變得魯莽輕率。歷史上記載，他後來酗酒成性，可能是導致他三十二歲就英年早逝的原因之一。

軍事實力每況愈下

雖然失去知己並不是讓亞歷山大一蹶不振的直接原因，但這件事毫無疑問的影響亞歷山大，促使他做出偏激的決定。他拒絕進食，不肯喝水，使得健康狀況急速惡化。根據記載，他還處決未能拯救赫菲斯提安的醫生。在生命的最後幾年，亞歷山大的軍事實力也逐漸減弱，因為他開始視自己為神，而不只是一個有權有勢的君王。

失去摯友是亞歷山大隕落的根本原因嗎？這麼說可能太過牽強。畢竟許多因素牽涉其中，一件事的發生經常會影響另一件事，然後引發另一連串的挑戰。但是赫菲斯提安的過世，對亞歷山大和他所統治的帝國來說卻無疑是明顯的分水嶺。亞歷山大在過去的十五年中戰無不勝。他從戰場上取得的勝利，使他成為有史以來僅次於成吉思汗的第二有錢人。

財力驚人超過十大富豪總和

歷史上對他的淨資產估計差異很大(畢竟公元前三二五年並沒有餘額精確的支票帳戶)，大約落在一．六兆美元到三十二兆美元之間。不過，無論實際數字為何，亞歷山大的富有遠遠超出現代人的理解程度。

按照最保守的估計，他的財富比亞馬遜公司創辦人傑夫．貝佐斯(Jeff Bezos)富有十倍。用這個保守估計的標準來看，他的財富超過當今全球十大富豪的財產總和，那些富豪動不動就搭太空船玩樂、還擁有私人島嶼。

然而，他的財富、他的權力，卻因為他所關心的人去世，讓他被再平凡不過的人間情感擊垮。亞歷山大的悲慘故事能讓我們看到財富的真相：人類傾向於追逐數字，視它為財富的外在標誌，但是真正的、有靈魂的財富，卻遠遠不只是數字。

（本文出自《財富的靈魂》作者：丹尼爾．克羅斯比 譯者：卓妙容)