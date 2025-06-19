Google X實驗室把提案丟進棺材點火燃燒 慶祝化為灰燼…背後原因勵志

與他人互動時，要用開放的心態接納別人的觀點，你得先把自己的看法放下。你腦中的種種想法、點子和意見都很大、很亮，就像時代廣場上那些巨大的電子廣告看板，而且很吵，吵到讓你聽不到別人在說什麼。

好好學習聽別人說話

我們都有這樣的經驗：別人在說話，我們卻站在自己的立場忙著找機會反駁，以至於沒有聽到他們在說什麼。我們常常這樣，不是嗎？

本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》 從小，父母就教導我們，要我們相信自己的想法最重要。在學校，我們學習如何表達自我，確保別人完全知道我們的想法。父母、師長甚至告訴我們，不要在意別人的想法，以免影響自己的思考或行為―― 或者，如果別人不把我們當一回事，則要設法保護自己，讓自己的情緒不受到影響。

其實，你應該非常在意別人的想法。為什麼？首先是出於尊重。這是對人最基本的禮貌，表示我們重視他們的想法。我們之所以能夠在這個星球上共同生存下去，就是依靠互相讓步達到互惠互利。你不一定要同意別人的想法，但你要知道，別人的想法也很重要。

接納別人觀點強化思考

你還應該關心他人在想什麼，因為這樣能強化自己的思考。幾乎任何交流都能拓寬自己的理解範圍，無論是確認你的想法無誤、挑戰自己的思維，或是改進自己的想法。如果你不接納別人的觀點，你的思維會變得僵化，而且將永遠局限於這樣的思維。

努力接納別人的想法。首先，你要學會讓自己的思緒平靜下來，才容得下別人的想法。例如，你在準備一場會議，讓團隊得以解決一個難纏的問題。

然而，你得把任何先入為主的想法放在一旁，也別期待這次會議會有什麼結果。提醒自己對對話的走向抱持開放的態度，因為你不知道什麼是可能的，什麼是不可能的。除了問幾個簡單的問題，你能做的就是傾聽。

前Google策略顧問也不預設框架

前Google策略顧問拉菲爾．謝（Raphael Tse）在指導領導階層和團隊也運用了這個方法的修改版。他說：「我提出問題時，不會執著於任何結果或解決方案。

儘可能待在開放性問題的空間，擺脫『應該要怎麼做』的思維，為更多的『可能會如何』創造空間。讓人得以擺脫自己敘事的框架和預設的思考模式，如此一來才能看到其他可能性。」

另一種清除自己觀點的方法是採取這樣的立場：對方是對的，你是錯的，假設別人的想法比較好。在你百分之百確的回饋。要認真的做。不要只是為了應付對方而假裝傾聽，心裡還是固執己見。誠實面對自己，捫心自問：「如果我錯了呢？」

這可以幫助你打破自以為是的想法，了解別人的觀點。在全面客觀的探討問題之後，或許最終可以證明你確實有最好的想法。但除非你真正的開放，承認自己可能是錯的，否則你永遠無法確定什麼是最好的想法。

在培訓時，我最喜歡的一項練習叫做「最棒的爛主意」。我會把團隊的人分成兩組，每一個人都拿到一張綠色紙和一張紅色紙。我請他們在紅色紙上詳細描述最糟的餐廳做法，然後在綠色紙上描述最好的做法。我蒐集所有的紙，然後把所有的綠色紙扔掉。

接著，我把紅色紙發給他們，請他們把最爛的主意變成最棒的點子。

他們仔細思考爛主意所有的特點，想辦法改善。這個練習強迫他們放下對自己想法的執著，一起腦力激盪，以得出更好的結論。有些意想不到的概念正出自這個練習，而且已經實現―― 你覺得在黑暗中用餐或是品嘗全昆蟲料理會是什麼樣的體驗？

當你放下一己之見，換言之，你跳脫自己的觀點，敞開心胸，傾聽別人的意見，你會發現他們的想法和這個廣闊世界一樣多采多姿，包羅萬象。對多樣化觀點的欣賞，加上接受或嘗試新事物的意願，讓你更能因應挑戰，並找到新穎的解決方案。

開放不是指你必須喜歡或同意你遇到的一切，只是意味著你決定不去評判正在發生的事，反之，你願意接受，順其自然。毫無保留的開放，意味張開雙臂擁抱一切，不管是好、是壞，成功或失敗，因為你完全專注於新的學習和體驗。

每年十一月的亡靈節（Dia de los Muertos），Google X實驗室的人會把所有沒能成功的案子―― 原型、提案、計畫，甚至寫在便利貼上的想法―― 丟進棺材，點火燃燒，慶祝這些舊的想法化為灰燼。他們一起進行這個儀式，把過去拋在腦後，向未來展開雙臂。

已故禪師鈴木俊隆曾說：「如果你的心是空的，隨時可以接受任何東西，對一切都是開放的。」初學者能看到無限可能，專家的視野反而變得狹窄。試著當一個初學者。如果你選擇毫無保留的開放，就會發現這位禪師所言不虛。

（本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》作者：弗雷德里克．佛特 譯者：廖月娟)