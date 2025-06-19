未來不只是AI！Google創意教皇告訴你「X特質」貫穿人生事件的主線

在我的里程碑圖上，我還看到另一個重要因素。這是我的一種特質，不但是這些事件的引線，也影響我的反應。

這種特質――一種強烈的行動傾向――就是我所說的X特質。我的X特質是一種初始設定：直接採取行動，不會過度思考或執著於結果。

我相信沒有完美的決定，我採取行動時多半能幫助我快速學習和適應環境。這種行動傾向也讓我能夠看到機會並立即把握。有人看到機會，會立刻跳出來抓住，而我就是那種人。

本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》 幾乎我擁有的每一個工作和教育機會，都是這種行動傾向形成的結果。我申請過不只六十個客座研究人員職位，最後在史丹佛大學覓得一職。我在沒有徵求任何人許可的情況下建造了Google車庫。

在職業生涯早期，這種特質使我在世界上最偏遠的地方，做一些以前從未考慮過的工作。這種特質與其他層面（特別是開放和實驗精神）結合時，使我能夠快速行動並做出決定―― 通常是有風險的選擇――這些選擇讓我得以成長。行動傾向也是一個強大的推進器，把我推向那些原本永遠不會遇到的機會。

人生一些重大改變時常發生在瞬間，無論是快樂的，還是令人沮喪的。這些重大事件很容易辨識，其他變化則需要更長的時間才會顯現，通常是我們經過那段歷程，進入另一個階段之後，才能看清或了解這些變化帶來的好處。

讓這些事件成為面對未來的里程碑，不論是正面的還是負面的，都能成為驅使你前進的動力。

現在，你已經知道，激進的樂觀主義能使你看到前面有更好的機會；毫無保留的開放你擁抱未知的選擇；強烈的好奇心給你尋找並發現未來的選擇；不停的實驗給你試測並嘗試未來的選擇；擴展同理心則讓你的選擇更有意義，而且以人為本。

準備好面對未來的心態能讓你看到可供選擇的道路，讓你能透過每一個選擇塑造未來。你的X特質影響你的選擇，使未來成為專屬於你的未來。

套用阿涅絲・寧（Anaïs Nin）的話，你的X特質是獨一無二的，是你洞視世界的透鏡，而你看到的不是這個世界本來的樣子，而是你內心的投射。

你的X特質就是貫穿你人生事件的主線，推動著你向前。經過一段時間之後，這將成為一種具有代表性的反射行為，在塑造你的未來方面扮演著愈來愈重要的角色。你可以想像這是一隻握住船舵的手，有力、自信，幫助你向前進－這就是你的X特質。

要充分發揮你的X 特質，你應該了解此一特質在你的整體敘事以及日常故事中的角色。然後，好好利用，讓不可能的事成為可能。

（本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》作者：弗雷德里克．佛特 譯者：廖月娟)