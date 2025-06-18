波動環境 公用事業等基礎建設股票有韌性

川普四月初宣布對等關稅旋即引發市場波動，史坦普500指數光是四月高低點的震幅就有15%之多，隨後又因提供暫緩90天作為各國與美國貿易談判的緩衝期，激勵股市快速反彈，多個股市甚至已回復到前一波高點，或觸及歷史高點。富蘭克林證券投顧觀察，在關稅政策不確定環境下，部分產業族群仍逆境有撐，也正因為如此，愈是波動大的情境，愈需要做好多元資產配置，有利於市場震盪階段也能持盈保泰。

上市基礎建設股票展現韌性 靠「精選」找出真亮點

今年來川普關稅政策不確定性牽動美股波動加大，公用事業類股挾防禦、獲利穩定增長及高股息等優勢，今年來表現領先科技成長股。

此外史坦普全球基礎建設指數今年前四個月上漲8%，同期間史坦普500指數下跌5%(彭博資訊，原幣計價)，凸顯出上市基礎建設股票提供投資組合下行風險保護的作用。美盛凱利基礎建設價值基金（本基金之配息來源可能為本金）經理人尚恩．赫斯特指出，儘管今年來基礎建設股票表現強勁，評價面在風險調整後具有吸引力，然而不同次產業仍有些微差異，需精挑細選投資標的。

一、公用事業：較不受關稅影響，迎接AI電力需求浪潮

公用事業的營運以當地市場為主，並不直接涉足國際貿易，儘管其供應鏈中某些零組件，像是電氣元件可能來自海外，但一般認為關稅影響極其有限，更何況公用事業公司能藉由監管機構所允許的報酬率機制，進一步將關稅相關衍生的成本上揚壓力轉嫁給消費者。

另方面，電力公用事業持續受益於AI和數據中心增長，多家公用事業近期都有調高數據中心相關業務的獲利展望。

二、天然氣公用事業：受惠AI數據中心發展

AI數據中心競相出現後衍生更多電力需求，已見到天然氣相關管道公司積極擴展其網絡，此外液化天然氣出口增加、從燃煤轉向天然氣的過渡期間，需求也出現結構性增長，加以現有美加墨協定，美國與加拿大間的油氣運輸仍享有關稅豁免。

三、再生能源：短期有待美國相關能源稅負抵免政策明朗，長期經濟效益可期

儘管再生能源在不久的將來可能面臨美國相關稅負變革，經理團隊並不認為陸域風力發電和太陽能的成長前景帶來任何實質性的改變，各州政策、目標和再生能源發電的經濟效益才是扮演產業成長的主要驅動力。

看好公用事業等基礎建設股票將持續展現韌性

整體而言，面臨當前所處的不確定性和波動加劇的環境，目前基礎建設股票仍具吸引力、基本面仍存在許多利多，富蘭克林證券投顧預期，公用事業等基礎建設股票可望持續展現韌性，並支撐其股價正向發展。

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