去接觸邊緣地帶的「極端用戶」…Google打啥主意？Siri和Alexa身世之謎公開

多樣性在職場上的商業效益非常顯而易見。一個團隊的組成分子形形色色，來自不同的社會和族裔，代表各種特徵和經驗，也就能帶來許許多多不同的觀點，有助於團隊產生更好的想法，更有效的排除故障和解決問題。

對於任何一個想要培養和支持多樣化勞動力的組織來說，這就是能提升績效的福音。

對個人來說也是如此。如果你的個人生態系統是多樣化的，你的思維就會更開放，能使你跳脫狹隘的自身經驗，接納各種想法和解決方案。你愈接觸不同於自己的觀點，就愈能看到更多的可能性。

本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》 要為自己建構這種多樣化的生態系統，首先你得評估現在的情況。最常跟你在一起的人是誰？你看什麼書、聽什麼音樂、看什麼影片？你喜歡吃什麼樣的食物？你如何打發時間？你去哪裡旅行？

把這些訊息蒐集起來，為自己建立一個檔案。在這檔案中，每一方面都代表著一個多樣化的機會。例如，在人際關係類別中，跟你在一起的是不是都是那五個人？如果是的話，你該改變一下了。

邀請一個你不怎麼熟的人一起喝咖啡。在圖書館或食物銀行做義工，接觸許許多多的陌生人。這個建議是要你跟你圈子外的人，以及與你不同的人，在一起相處。

在創新領域，為了尋找新的、有趣的機會，我們會去接觸「極端用戶」（extreme user）。這些人位於某一個挑戰或解決方案的邊緣地帶，由於具有特別的視角，可以提供獨特的見解。

例如我曾與致力於無障礙服務的團隊合作，他們與盲人和聾人接觸，了解這些人士在日常生活如何運用某一種科技。今日廣泛利用的語音助手科技（如Siri和Alexa）就是這麼開發出來的。

改變接收外來刺激的機會唾手可得。例如你租了一部車，發現收音機的頻道調到一個你很少聽的電台？別轉台，聽一會兒，了解一下那個世界正在發生什麼。你床頭櫃上的書呢？

大多是推理小說或傳記？也許你最近都在看科幻小說？不管你最喜歡哪一個類別的書，在這些書中夾一本其他類型的書，或者加一本來自另一個時代的書，或是放一本講述陌生世界的書。

讓你生活的每個角落都變得多樣化。讓每個領域都有接納新影響的潛力。

（本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》作者：弗雷德里克．佛特 譯者：廖月娟)