成功人士愛把經驗和智慧打包給新手 Google第一位首席創新傳道者整個無言了

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聯合新聞網／ 天下文化出版
示意圖／ingimage
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過去犯的錯才能成為今日的自己

「X 特質」是你獨特的超能力，是在你內心熾熱燃燒的力量，對於現今發生在你身上的事以及你的未來，都有強大的影響力。

你也許聽過這個問題：你會給十六歲的自己什麼建議？或是這樣的問題：什麼事情是你現在才知道，但你希望自己二十歲時就知道了？

本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》
本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》
我知道這很常見，成功人士會把他們的經驗和智慧打包，推銷給渴望成功的新手。但我不了解，為什麼我要問年長的自己，年輕的自己應該知道或做什麼？

我過去犯的錯誤或走過的歧路是構成今日之我的一部分，而且已經成為過去。

那列火車不但已經開走了，還抵達當下（對年輕的我來說，就是未來）。給別人一張路線圖，標示出所有的陷阱和減速丘，充其量只是提供一種防禦策略。

任何階段都可以回顧的里程碑

盯著後視鏡不會讓你進步。找出面對未來的里程碑才能讓你走得更遠，才不會為了過去犯的一個錯誤糾結不已。這些里程碑是在你人生旅程中影響未來走向的關鍵時刻和轉捩點―― 無論是高峰還是低谷。

你可以在任何人生階段回顧這些里程碑，看到塑造自己人生的事件，以及你對這些事件的特別反應。

這是一種回顧性的觀點，最終會停在你未來的起點，提醒你，未來――即將發生的事――其實就是你的下一個選擇。我自己面對未來里程碑看起來就像這樣：

現在回顧這些人生里程碑，首先注意到的是，我可以平靜看待這些過往。例如我爺爺去世這件事確實對我打擊很大，但與人生其他重要事件一同審視時，我更能體會這個里程碑的重要性――這件事使我放下所有藉口，不再猶豫不決，也驅使我從世界看自己，而不只是局限於我成長的地方。

長子出生讓我雀躍不已，但我也清楚看到，這是一個全新而富有動力的因素，影響我未來的人生方向。我的選擇變得更複雜，但同時也更有趣，因為我現在要考慮到的是一個家庭，而不只是我自己。

（本文出自《原力心態：Google模式的未來思考》作者：弗雷德里克．佛特 譯者：廖月娟)

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