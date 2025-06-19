《「我是有錢人」迷思773》壽險業因台幣升值大虧 給投資大眾上的一堂重要課

台幣狂升值 衝擊壽險業獲利

5月初開始，台幣因為外傳受到美國壓力的影響而大幅升值、重回2字頭之後，造成海外投資佔比非常高的壽險業，產生極大的匯損。

根據金管會在5月29日所公佈的最新統計，今年4月底壽險業稅前獲利僅449億元，較去年同期大減68.6%、減少983億元，拖累整體保險業稅前獲利年減近千億元、衰退幅度達64.4%，僅剩548億元。

川普關稅衝擊4月全球投資市場，當月壽險業光是股票和基金部位評價就減損1,643億元，整體稅前損失400億元，為今年度唯一虧損月份；匯損方面因新台幣4月升值3.64%，外匯價格變動準備金燒掉1,196億元，沖抵金額創史上新高，沖抵加避險後單月淨匯兌損失達684億元，外匯準備金餘額僅剩1,648億元，5月新台幣暴衝狂升，不排除將「燒光光」。

惠譽信評調降台灣壽險業展望

且正因為新台幣匯率5月初暴升，造成壽險公司的資本水準、收益、業務風險增加，恐導致公司面臨重大潛在損失，惠譽信評因此將今（2025）年台灣壽險業展望自「中性」調整至「弱化」。

記得在5月3日時，金融時報FT AlphaVille專欄，曾提到台幣這次在5月2日的飆升，有可能是台灣壽險保險公司，「急著對沖其美元風險部位」所造成的。這是因為壽險公司的保費卻是由台幣收取，所以負債端是台幣計價，資產端是美元計價，這造成幣別的資產負債錯置。

據了解，目前壽險業海外投資部位高達23.28兆元，大約佔了可運用資金7成，絕大多數是美元資產。且根據媒體引述金管會的報導，截至今年3月底止，壽險業國外投資中，以美元計價者約占9成以上、壽險業避險比率約為61.5%。

事實上，像國內壽險業這種資產負債的幣別曝險，其實也反映在個人投資上。一直以來，國內民眾也非常喜歡投資海外。正因為如此，也讓國內金融帳連年淨流出，並且迭創新高記錄。

民眾海外投資也被匯損吃掉

然而，一旦台幣大幅升值，投資人的海外收益，就有可能像這次壽險業財報一樣，會被匯損大舉吃掉。整體來說，投資海外雖有其優點，卻也同樣有其風險及缺點如下：

一、可能分散風險或提高收益，但多了匯兌風險。為何壽險業，如此熱衷於海外投資？之前，根據金融研訓院研究員賴建宇的分析指出，我國壽險業國外投資比例的增加，主要原因為「解決利差損」，以及「提高收益」，與其他國家壽險業資金，「用於國外投資比重的情形不盡相同」。就連金管會，也為壽險業投資海外，歸納出兩大「苦衷」：一是早期高利率保單負擔大，二是國內債市收益率較低、胃納量不足。

而就在台幣5月開始大幅升值之前，國內壽險業累積雄厚資金的國內壽險業，還持續將投資資金匯出海外，以求取更高的投資報酬率。因為中央銀行統計顯示，截至2024年11月，壽險業資產總額高達36.6兆元，寫下四個月高點，單月暴增3,616億元，年增率達5.22%，創六個月新高。

事實上，中央銀行也曾指出，壽險資金投資海外「有助於外匯市場的供需平衡。因為有媒體引述《金融時報》的報導指出，過去十多年，台灣央行透過與壽險業進行台幣與美元的換匯交易操作（FX Swap），讓壽險業得以持續對外投資美元資產，同時在帳面上壓抑外匯存底成長，避免觸發美國財政部的「匯率操縱」警報。這項策略長期維持新台幣匯率穩定，儘管貿易順差不斷擴大，但台幣卻未見明顯升值。

央行無預警放手台幣升值

只不過，在壽險業投資海外，一方面獲取較高收益，另一方面在央行「有效壓抑台幣升值」，規避掉可能的匯損風險之際，卻因為5月初的一場「央行無預期的放手」，而引發了一場壽險業的大幅虧損危機。

且根據金管會的估計，新台幣只要每升值1元，壽險業投資在海外資金，就會出現2000億元損失。且受到今年匯損影響，已有壽險公司撤回原先預計發放股利的動作。

凡是學過財務管理的人都知道，投資的風險分為「系統」及「非系統」。其中，系統性風險是無法分散的。但是，如果投資海外，是可以降低系統風險，並且可能增加收益。

只不過很多投資人也許都忘了，國際投資（投資海外）也許可以降低系統風險，但此同時，卻多了匯率風險。而5月初開始的這場壽險業，因為匯兌風險而產生的虧損大戲，足以讓許多一心只想投資海外，以獲取高獲利的投資人「警惕再三」。

特別是過去一直以來，國內投資人就非常喜歡投資美股或全球股票ETF，理由之一便是：管理費比台灣低非常多（管理費用低，代表可以替投資人，「擠出」更多報酬）。然而，投資人卻向來不曾認真考慮，一旦台幣升值，光是匯損，可能就吃掉所有資本利得與管理費差距。

記得從2023年底，一直到今年5月初之前，美元兌台幣的匯價，差不多就維持在一美元，兌30到32美元之間。實際以0050與VT（Vanguard全世界股票ETF）為例，0050管理費是0.1%，而VT是0.07%，兩者管理費差0.03%（之前0050未調降管理費時，最高水準是0.32%，兩者的差距是0.25%。但以上尚不包括銀行或海外券商的匯費，甚至是更高的複委託手續費）。

只不過，單單是5月2日，台幣由開盤的一美元兌32.157，到收盤的30.719，就大幅升值了4.68%（連兩日升值幅度為5.29%、到6月13日為升值近4%)。而以VT在6月13日的報價為例，近1年的報酬率是11.16%；至於0050的近1年報酬率為4.8%。

順帶一提的是，由於兩者所投資的產業及標的不同，最值得進行比較的「報酬/風險（標準差）」參考指標是夏普指數。下表中顯示，0050的夏普指數在3年、5年及10年的數字，都高於VT。

而夏普值越高，就代表在相同風險水平下，投資者能夠獲得更多的超額報酬，代表投資組合的效率較高。所以，對於那些一心嚮往投資海外，以分散風險、拉高收益的投資人來說，真的有必要冒著一定的風險，然後實際上，也沒有得到多少報酬率嗎？

資料來源：

https://hk.finance.yahoo.com/quote/0050.TW/risk/

https://hk.finance.yahoo.com/quote/VT/risk/

二、別以為投資海外，就可以少繳一點稅金。再以台灣人（非美國稅務居民）特別愛投資的美股為例，其實跟國內有點類似，買賣美股所賺的價差（又稱資本利得）在美國當地是不用繳稅的（指非美國稅務居民；假設持有綠卡或美國公民的稅務居民，則要併入個人綜合所得稅計算，稅率約10%~37%）。至於領到的配息「在入帳前」，會先被美國政府預扣30%的股息稅。兩邊比較大的差別在於：投資國內有價證券（股票、基金、ETF），配息收入可擇一採「合併課稅+ 8.5%抵減」或「單一稅率28%分離課稅」。

然而，值得投資大眾注意的是，儘管只是要是資本利得（買賣價差），投資在國內或美國，都不用課稅，國內對於境外投資的資本利得與股利所得，卻還是受到「最低稅負制」的規範。也就是說，海外財產所得，若超過100萬元，須納入基本所得計算，超過750萬元的金額，則要再以海外稅率，來計算最低稅負。

恐再面臨川普課稅變數

三、未來可能新增風險。事實上，投資海外除了以上兩大已知可能風險之外，未來，還會面臨川普的課稅變數。例如前行政院副院長施俊吉就認為，美國眾議院日前通過的《大而美法案》，其中第899條對於被美國認定具有「歧視性」稅收政策的國家，將有權大幅提高該國企業和個人在美投資稅率。

而他所整理的法案5項重點便指出，一、課稅對象，包括外國政府（央行）、官方機構（主權基金、日本農林中央金庫）、退休基金（勞退基金、挪威退休基金）、金融單位（銀行、保險公司）、公司企業（如台積電）、個人等。其次是課稅範圍，包括外資在美的公司營利所得、個人所得；投資證券的資本利得與股利、投資公司債的利得與債息均涵蓋在內。只是有關投資美國公債的利得與配息原本免稅，將來是否應稅，施俊吉坦承由於該條款對此沒說明白，目前尚不清楚。

且除了資本利得與股利所得，未來可能會有稅負增加的可能外，根據美國眾議院籌款委員會公布的《龐大的華麗法案》（The One, Big, Beautiful Bill），未來美國或將對非美國公民向海外的國際匯款課徵5%稅金。根據草案內容，非公民在美匯款回母國，將面臨5%的「執行稅」，此稅金由匯款人負擔，並由提供服務的銀行、支付平台等匯款機構負責代扣，且需每季繳交至美國財政部。

必須澄清的是，筆者並非完全排斥海外投資（VT也同樣是個人投資組合中的一部分），畢竟投資地區及產業越是分散，才能有效降低整體投資風險，並拉高報酬率。因此自剛開始跑新聞開始，個人就曾大力推崇投資收益，遠優於台股的海外投資標的，以便更能「省力地」累積充足的退休金（若想要存夠一定的退休金，在投資報酬率較高之下，等於每期投入金額可以減少）。

只不過，隨著時間的推移，以及看了不少的投資實例後，個人也慢慢地改變原有的想法。其中最主要的理由就在於：儘管投資有賺有賠，很難定出優勝劣敗的結果。但投資人卻必須了解：凡是跨境投資，必有匯兌風險（當然不可否認，在台幣貶值時，投資人也可以順帶享有匯兌收益）。

筆者認為，重點並不在於「是不是要投資海外」，或是「完全不要投資海外」，而是在於「投資比重」的問題。這是因為退休族群的每月生活開銷，可能都是固定、無法變動的。他們既沒有其他額外的收入來源，更是有一定的換匯時間限制（例如每月月初，就要有一筆生活費入帳）。因此，換匯當天的台幣匯價波動，就會成為左右投資海外比重較高退休族生活費多寡的一大變數。

總的來說，筆者認為以年輕人為例，由於距離退休的時間還長、投資期間還不需要定期贖回，或許還真可以將資產較高的比重，放在海外資產配置上。

因為從近20年的資料來看，美元兌台幣的匯價，差不多都處於27元到33元左右。

假設年輕人是採取國內、外資產配置及長期投資策略，就算短期匯率有所波動、進場投資的價格非常差，也比較會有極大的機會，在贖回海外資產時「換得好價錢」。

年輕人應有匯兌風險觀念

所以，筆者會比較建議年輕的投資人，應有匯兌風險的意識，但不要因為匯率波動，而影響海外投資資產配置。年輕人適合做的，是要選擇有長期發展前景的企業進行投資。

至於年齡已屆，或是已經退休，且希望能在國內安穩生活的理財大眾來說，持有過高的外幣資產，恐怕還真的不是一件值得大加鼓勵的事。因為，不論是一次整筆，或是定期贖回海外資產，都一定會面臨到「短期匯率大幅波動」的問題。

碰到這個問題，投資人可能有解方嗎？筆者認為，最好的方法就是「看好哪一個市場，就用哪一個市場的計價貨幣」。例如投資歐股或日股，投資人就是選擇「歐元」或「日圓」計價的標的。

也就是說，不論投資人是透過國內投信、投顧，或是直接赴海外投資，都最好遵守此一原則。而千萬別用台幣，或者其他非歐元或日圓的幣別。其原因就在於：當投資人未來想要贖回海外資產時，用原幣別計價時，投資人可以選擇「換回台幣的時間（資金可暫時停泊在投資人的外幣帳戶中）」。

但是，如果投資標的是用「台幣」計價，投資人由於無法自行選擇換匯的時間點，整體報酬就會因為台幣剛好大幅升值，而產生一定的折損。以上，值得投資人多加思考！