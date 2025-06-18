機器人大腦運作並不單憑AI 背後強大「軍火商」助規劃行動、進行預測

那機器人的大腦呢？如果沒有大腦告訴機器人何時該做什麼事，機器人的身體就只是個繁複的雕塑品罷了。

機器人可能需要儲存過往經驗的數據，同時它的感測器會不斷蒐集周圍環境的新資訊，因此數據會源源不斷輸入系統。

本文出自《我們與機器人的光明未來》 有些機器人會保留所有的數據，有些則根據即時回饋運作。

單是來自相機和雷射掃描器的數據串流，便可能極為龐大。

例如，一小時的串流影片可能會產生高達三十億位元組（3GB）的數據，對於搭載一兆位元組（1TB）硬碟的機器人大腦而言，不到兩星期，容量就會被數據填滿。

因此，機器人大腦需要配備專門用於儲存的高容量記憶體。

此外，機器人大腦在實體上還需要強大的處理元件，來運行程式，幫助機器人理解所有儲存和串流的數據，規劃行動，進行預測，並推理下一步如何行動或應對突發狀況。

說到此，機器人究竟如何規劃、預測和推理呢？機器人大腦的運作並不單憑AI，但我們可以從此處開始探討，畢竟整個機器人領域的起源便是AI。

（本文出自《我們與機器人的光明未來》作者：丹妮拉．羅斯, 葛瑞格里．莫恩 譯者：張嘉倫)